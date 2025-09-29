【返して！月3万借金兄】「借用書」に動揺する兄。一体ナニが嫌なのよ！？＜第10話＞#4コマ母道場
自分の大切な家族がお金のピンチに見舞われてしまったら……「金銭的な余裕があったら助けてあげたいな」と思う人もいることでしょう。身内だから口約束で、利子もなし……など、条件をゆるめに設定する場合もあるかもしれません。しかし相手が「身内」であることに甘え、返済を滞らせてしまったら……あなたならどうしますか？
第10話 書面を交わす
【編集部コメント】
書面を交わすことに難色を示しているケイシさん。なぜなのでしょう。書面になってしまうと、今までのように「また今度返すから」といった曖昧なことができなくなるからなのでしょうか？ それとも「借りた証拠」を残したくないのでしょうか？
本来、金銭の貸し借りについての契約は、書面を作成していなくても成立します。しかし書面がなければ言った言わないの水掛け論になり、相手の誠実さも疑われてしまいます。どちらにしても不誠実さが透けて見えて、ミズキさんの怒りは増すばかりです……。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
