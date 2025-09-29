多くの人に親しまれてきた熊本市動植物園のモノレールが9月30日で運行を終了します。その景色を目に焼き付けようと、週末は多くの人でにぎわいました。





全長612メートル、約6メートルの高さで熊本市動植物園を1周するモノレール。

■モノレールに乗った子ども

「あ、見えてきた!」

■モノレールに乗った子ども

Q何が見えた?

「ぞうさん!」

■モノレールに乗った子ども

「めっちゃよかった!めっちゃ楽しかった!!」





1979年に開通し、年間約8万人から14万人を乗せ、人気の乗り物として長年愛されてきましたが、9月30日に46年の歴史に幕を閉じます。理由は劣化が進んで部品の調達が難しくなったことや、動物へのストレス軽減のため。



■花木瞳記者(9月27日)

「モノレール運行終了前最後の週末ということで、乗り場には長い列ができています」





27日(土)、そして28日(日)は長い行列が。運行終了を惜しんで、様々な世代の人が訪れていました。



■モノレールに乗った子ども

「おうち入ってた!!」



■高校生(小学1年生の時以来の乗車)

「前回乗ったのが10年前、熊本地震の前だったので、ちょっと景色が変わってしまってたんですけど、懐かしかったです」



■孫と何回も乗車した男性

「ゆっくり園内や園外を望めるのがいいですね。なくなるのは寂しいですね」



■母親(50代)

「ニュースで知ってすぐ娘に連絡した。最後らしいよって」

■娘(30代)

「動物の絵もすごく古い感じがするんですけど、本当にお疲れ様っていう感じ」



中には、3世代で乗って来た人も。

■母

「いた、いた、いたいた!!」

■孫

Qモノレールから何が見えた?

「キリンとかゾウ。楽しかった」

■祖母

「子どもを連れてきて、今度は孫も連れてきてということで。もう長く乗ってきたものなので。寂しいけど、また次、新しい動植物園になるので、それを楽しみにしているところです」



たくさんの思い出を乗せて…9月30日、ラストランを迎えます。