【46年の歴史】熊本市動植物園のモノレール 運行終了前に別れを惜しむ人でにぎわう
多くの人に親しまれてきた熊本市動植物園のモノレールが9月30日で運行を終了します。その景色を目に焼き付けようと、週末は多くの人でにぎわいました。
全長612メートル、約6メートルの高さで熊本市動植物園を1周するモノレール。
■モノレールに乗った子ども
「あ、見えてきた!」
■モノレールに乗った子ども
Q何が見えた?
「ぞうさん!」
■モノレールに乗った子ども
「めっちゃよかった!めっちゃ楽しかった!!」
1979年に開通し、年間約8万人から14万人を乗せ、人気の乗り物として長年愛されてきましたが、9月30日に46年の歴史に幕を閉じます。理由は劣化が進んで部品の調達が難しくなったことや、動物へのストレス軽減のため。
■花木瞳記者(9月27日)
「モノレール運行終了前最後の週末ということで、乗り場には長い列ができています」
27日(土)、そして28日(日)は長い行列が。運行終了を惜しんで、様々な世代の人が訪れていました。
■モノレールに乗った子ども
「おうち入ってた!!」
■高校生(小学1年生の時以来の乗車)
「前回乗ったのが10年前、熊本地震の前だったので、ちょっと景色が変わってしまってたんですけど、懐かしかったです」
■孫と何回も乗車した男性
「ゆっくり園内や園外を望めるのがいいですね。なくなるのは寂しいですね」
■母親(50代)
「ニュースで知ってすぐ娘に連絡した。最後らしいよって」
■娘(30代)
「動物の絵もすごく古い感じがするんですけど、本当にお疲れ様っていう感じ」
中には、3世代で乗って来た人も。
■母
「いた、いた、いたいた!!」
■孫
Qモノレールから何が見えた?
「キリンとかゾウ。楽しかった」
■祖母
「子どもを連れてきて、今度は孫も連れてきてということで。もう長く乗ってきたものなので。寂しいけど、また次、新しい動植物園になるので、それを楽しみにしているところです」
たくさんの思い出を乗せて…9月30日、ラストランを迎えます。