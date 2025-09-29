手を取り合い見つめ合うシーンも…

アメリカの女優で歌手、ユニセフ親善大使としても活躍するセレーナ・ゴメスがインスタグラムを更新。人気音楽プロデューサーのベニー・フランコとのウエディング・ショットを公開し多くの反響が寄せられている。

セレーナは「9.27.25」の日付の両サイドにハートマークをつけ、ベニーと向かい合ってキスする動画や手を繋ぐ姿などを投稿。フイルムカメラで撮ったような写真には、幸せ溢れる2人が映し出されている。

この日、セレーナとベニーが着用したウエディングドレスとタキシードは米デザイナーのラルフローレンが手掛け、披露宴ではエド・シーラン、テイラー・スイフトがスピーチしたという。

この投稿に「2人とも幸せすぎるよぉぉぉ!」「みんなのお気に入りのカップル!」「最も美しい花嫁に幸運を! 」「なんてことだ!! かわいらしい! 」「この美しさ! その愛!! 見事!」「完璧だね!」など、祝福の声であふれている。 夫のベニー・ブランコはグラミー賞ノミネート経験もあるアメリカの著名な音楽プロデューサー、作曲家、シンガーソングライター。ケイティ・ペリーやマルーン5、ジャスティン・ビーバー、エド・シーラン、BTSなど、多くの人気アーティストのヒット曲を手掛けた。