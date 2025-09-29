九州六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社など後援）は29日、福岡県春日市のオクゼン不動産ベースボールスタジアムで優勝決定戦があり、西南大が北九大に21―2で大勝し、2季連続9度目の優勝を飾った。西南大と2位の北九大、3位の九国大は明治神宮大会出場を懸けた全九州大学野球選手権（10月25日開幕、みずほペイペイドームなど）に出場する。

◇ ◇

19安打21得点の猛攻で西南大が逆転優勝を成し遂げた。2位から連勝して7勝3敗で並んだ最終週、優勝決定戦と北九大に3連勝。3連覇した1960年秋以来65年ぶりの春秋連覇に、東和樹監督は「言葉が見つからない。4年生の経験と強い思いがあった」と感嘆した。

3回の矢野智也（3年・筑陽学園）の先制ソロ、5回の安川喬矢（4年・尾道）の満塁弾など3本塁打を含む先発全員安打の猛攻でリードを広げた。北九大との3試合は計43得点。「積極的にバットを強く振る練習をした結果が出た」と栗山雅也主将（4年・東福岡）は胸を張る。

今年立てた目標は春秋連覇と九州王者。「もう一度神宮に行きたい」。最後の目標達成が懸かる全九州大学野球選手権に、栗山主将は視線を向けた。（前田泰子）