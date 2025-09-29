草津町の黒岩町長からわいせつな行為を受けたとうその告訴などをしたとして、虚偽告訴と名誉毀損の罪に問われた元町議会議員に対し前橋地裁は２９日、懲役２年、執行猶予５年の有罪判決を言い渡しました。

判決によりますと、草津町の元町議の新井祥子被告（５６）は２０２１年１２月、町長室で黒岩町長から強制わいせつの被害を受けたとする虚偽の告訴状を前橋地検に提出しました。また「町長と肉体関係を持った」などと記載した電子書籍を著者と共謀して配信し、黒岩町長の名誉を傷つけたとしています。

２９日の判決公判で、前橋地裁の山下博司裁判長は「うその告発によるもので、悪質性が高い」と話し、黒岩町長の社会的評価を低下させ名誉を大きく害したなどとして懲役２年、執行猶予５年の有罪判決を言い渡しました。

判決後、黒岩町長は記者会見を開き「主張をすべて認めてくれた」とした上で、次のように述べました。「６年もかかった、本当に長かったと痛切に思います。事件当初から町長黒岩を信じ支援していただいた皆さま、草津町の不名誉を晴らすため行動をしていただいた町民の皆さま、心よりお礼を申し上げます。」（黒岩町長）