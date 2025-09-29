人力車に乗ってくっつく2人

放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」に出演する31歳俳優の猴甍瓮如璽鉢畛僂肪輒椶集まっている。

「渡辺直美さんが日本でやりたいことの一つに会いたいと仰っているのですが…というご連絡をにわかには信じられなかった吉沢とMGs」とＸに書き込み、お笑いタレントの渡辺直美(37)との仲睦まじい姿を披露したのは吉沢亮。

「ドキドキしつつ出演させていただきました」と28日に放送された旅番組「渡辺直美のニッポン0泊バカンス」(TBS)に出演したことを報告。吉沢は番組にサプライズゲストとして登場し、渡辺と2人で人力車に乗ったりスイーツを堪能したりするなど、大人なデートを満喫する様子が放送された。

SNS上では「とてもお似合いね」「なにこれ…私も浅草浴衣デートしたいよ吉沢亮と!」「この2人、結婚してもいいねこの雰囲気」「どういう組み合わせ!?」「はあ、本当にかっこいい。渡辺直美様、吉沢さんの名前出してくれてほんとにありがとう」などのコメントが寄せられた。 吉沢は「ばけばけ」で英語教師の錦織友一を演じる。