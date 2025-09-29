バスケットボールBリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡などが29日発表した福岡市内に新設する「福岡アリーナ（仮称）」は、プロに限らず福岡県内の多様な世代、チームの選手たちがプレーできる新しい「バスケの聖地」となりそうだ。

運営側は延べ床面積約1万4000メートルというスペースや国内最大級の大型ビジョンなどの設備を生かし、展示会やコンサート、地域イベントなどさまざまな活用方法を検討している。ただ、クラブオーナーである「やずやグループ」の矢頭徹社長は「バスケが最優先であることは間違いない」と断言。中学、高校などの育成年代の大会開催を前提に「新しいアリーナでプレーした子どもたちが将来、日本代表になるような犧嚢發糧↓瓩砲靴燭ぁ廚般世し、コンセプトムービーを紹介した。



会見には、全国屈指の強豪校である福岡第一高の井手口孝監督が同席。日本バスケットボール協会理事と福岡県バスケットボール協会の会長を兼ねる井手口監督は「小学校から大学生、社会人までいろいろな県内の大会を開催させてほしい。ここ（新アリーナ）でプレーすることが福岡の選手にとって憧れやステータスとなる場所になれば」と期待感をにじませた。

新アリーナの建設地は福岡市東区の香椎照葉アイランドアイ内で、収容約6000人。来年8月に着工し、2028年12月に落成。29年3月の開業を目指す。やずやグループの民設民営となる。（山崎清文）