韓国時代劇ドラマの名作『馬医』を無料放送 BS12で10・1スタート【あらすじ・キャスト】
韓国時代劇ドラマの名作『馬医』が、BS12 トゥエルビで10月1日からリバイバル放送される（毎週水・木曜 後4：00〜2話連続）。
【写真】チョ・スンウ＆イ・ヨウォン『馬医』感動再び
『宮廷女官チャングムの誓い』『イ・サン』『トンイ』などの巨匠イ・ビョンフン監督作。馬の名医から人間の名医となった実在の人物の生涯を描いた歴史医療ドラマ。韓国では2012年〜13年に放送され、日本ではNHKでも放送された。
17世紀・朝鮮王朝時代。共に医学の道を志し、身分を超えた友情で結ばれた3人の若者、カン・ドジュン（チョン・ノミン）、イ・ミョンファン（ソン・チャンミン）、チャン・インジュ（ユソン）は互いに腕を磨き夢に向かって歩んでいた。しかし、ある時朝廷内の陰謀による昭顕世子暗殺事件に巻き込まれ、その友情は悲しくも崩れてしまう。イ・ミョンファンの裏切りからカン・ドジュンは世子暗殺の罪をかぶせられ処刑に…。その後、罪人カン・ドジュンの息子として生まれたクァンヒョン（チョ・スンウ／少年時代：アン・ドギュン）。即刻、処刑されそうになるが、女児なら処刑を免れるため、カン・ドジュンを慕う奴婢（ぬひ）ぺク・ソック（パク・ヒョッコン）が自分の娘チニョン（イ・ヨウォン／少女時代：ノ・ジョンイ）とすりかえる。一命を取り留めたクァンヒョンは、奴婢として牧場で育てられ、やがて腕利きの馬医へと成長をしていく…。全50話。
■キャスト
チョ・スンウ
イ・ヨウォン
イ・サンウ
ユソン
ソン・チャンミン
キム・ソウン
■スタッフ
監督：イ・ビョンフン
