9月ももう終わりますが、関東各地で真夏日となり、猛暑日に迫るところもありました。長い暑さの影響で、秋の風景や体調にも異変が相次いでいます。

野原を埋め尽くす鮮やかな色。秋を代表する草花のひとつ「ミューレンベルギア」です。

ようやく秋の気配を感じ始められたところもある一方…

季節外れの鮮やかさを見せたのは熊本県。本来春に咲くはずのソメイヨシノが咲きました。樹木医によりますと、今年の暑さの影響で葉が落ち、桜が咲き始める“異変”が起きています。

9月もあと1日。もうすぐ10月なのに…

熊谷市民「（気温）33.9度だもんね。頑張ろうね。お互いに」

29日の関東は“異例の猛暑”。埼玉県熊谷市では最高気温34.4度と、猛暑日に迫る暑さとなりました。

熊谷市民「（暑さが）またぶり返し。体がついていかない。大変」

東京都心も最高気温30.9度。今年88回目の真夏日となり…

記者

「あちらの方、上半身裸ですね。あ、扇子をあおいでいる人もいますね。ほとんどの方が日傘をさしています」

街は“異例の夏景色”。

記者「半袖半ズボンですね」

男性「そうですね。完全に」

記者「寒くはない？」

男性「暑いくらいですね」

記者「半袖ですね」

女性「はい。夏のまま変わらず。なんか四季なくなっちゃったな」

一方、ここ最近増えている悩みが…

女性「イライラします。目に見えないじゃないですか、花粉。目に見えないのに攻撃されている感じがする」

都内の耳鼻咽喉科でも、ここ最近になって患者が増加中。

医師「秋の花粉症に対してアレルギー飲み薬を。腫れもけっこうひどいので」

「秋の花粉症」です。

医師「アレルギーか、かぜか、どっちともいえない感じ。花粉症が原因か調べてみたほうがいいかも」

かぜだと思って来院したところ“花粉症”と診断される患者が増えているといいます。

たなか耳鼻咽喉科 田中伸明院長

「鼻水、くしゃみ、鼻づまりの症状が多いのはもちろん、せきがつよく出る方が多いのが特徴」

街でも…

女性「最近はやっぱり目がかゆい。目と鼻水もけっこうでています。徐々に秋の花粉が」

女性「きのう家でくしゃみがとまらなくて、それが花粉かどうかわからないけど」

秋の花粉症の原因は「カナムグラ」や「オオブタクサ」などの雑草。自宅の庭や河川敷など生活に身近なところにあるため、気づかずに“秋の花粉症”になるところがやっかいなところ。

専門家によると、暑かった今年は特に花粉の飛散量が多くなりそうだというのです。

相模原市立博物館 秋山幸也学芸員

「夏が暑くて日射量が多くて、たくさん光合成をして大きく成長をして、10月いっぱいは秋花粉がよく飛ぶ季節が続く」

東京の真夏日は29日で最後となりそうですが、30日以降は朝晩の寒暖差も大きくなるため、体調管理にも注意が必要です。