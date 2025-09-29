小泉進次郎氏（資料写真）

自民党総裁選の投開票日（１０月４日）まで１週間を切った２９日、報道各社の情勢調査がほぼ出そろった。小泉進次郎農相（衆院１１区）と高市早苗前経済安全保障担当相が首位を巡ってしのぎを削り、林芳正官房長官が追う展開−との見立てが大勢だ。議員票獲得では小泉氏、党員・党友票（地方票）では高市氏がそれぞれリードしているとみられるという。

総裁選には茂木敏充前幹事長、小林鷹之元経済安保相も含め合計５人が出馬。小泉、高市氏以外の３人も一定の得票が見込まれている。１回目の投票で過半数を得る候補は出ない見通しで、上位２人による決選投票の可能性が濃厚となっている。

今回の総裁選では議員票と党員票２９５ずつ、合計５９０票を争う。各社の調査結果を総合すると、議員票では前回トップ（７５票）だった小泉氏が８０票近くを固め、５０票前後の林氏、４０票前後の高市氏が続いている。茂木、小林氏は３０票前後。５０人前後の議員が未定もしくは態度を明らかにしていない。

小泉氏が議員票で優位に立つのは、前回総裁選では候補として対決した加藤勝信財務相、河野太郎前デジタル相（１５区）を陣営に加え、支持議員の裾野を広げたことなどが背景だ。動画投稿サイトで好意的なコメント投稿を要請した問題の影響は「感じられない」（小泉陣営関係者）としている。