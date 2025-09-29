タレントのマツコ・デラックスが２９日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。とんでもなく高額なプレゼントをした経験を明かす一幕があった。

この日の視聴者アンケートのテーマ「あなたは金額を見て驚いたことがありますか？」について聞かれたマツコは「昔、ある方にプレゼントをしようと思って、そこのブランドのバッグが大体、５、６０万くらいなんですよ。大きいヤツで」と話し出すと「今、冷静に考えると、使ってる革を見たら、それじゃ済まないのは分かるんですけど、値段を見ないで『あっ、カッコイイ』と思って。『じゃあ、これを』って、５、６０万のつもりで店員さんに渡して『じゃあ、精算してきます』ってカード渡して言って戻ってきたら、３００万だったの」と驚がくの高額商品だったことを明かした。

「あれはマジでビックリした」と振り返ると「クロコダイルだったの。クロコダイルでもピンキリなんだけど、聞いておけば良かったのよ、そこの店員さんに。『これはすごい革でね』とかご説明して下さっていたら『それだったら結構です』ってなったんだけど、もうノリで『５、６０万のクロコだけど毛が生えて１０万（アップ）とか、それくらいかな』って、なんにも値札見ないで渡しちゃったの。そしたら軽自動車買えるじゃんみたいな（値段だった）。あれが今までで一番ぶったまげました」と、しみじみ話した。

共演の株式トレーダー・若林史江さんに「キャンセルしたの？」と聞かれると「もう恥ずかしくて（払った）」と返答。

「違うのよ。途中から気づいたんだけど、精算して待ってる間さ。他のブランドの方とか、こっちをこうやって見たりとかしてるの。恐らく後ろの精算の所で『ちょっと、買ったわよ』みたいな。『とうとう売れたわよ、これ』みたいになって、みんな、こうやって見てるから。『そんなに太ってるかしら？ 私』って思ってたら、それだったの」と振り返ると「それからは、絶対にどんなに安い物でも値札を見て買うことにしてる」ときっぱり。

再び若林さんに「買ったのはいいけど、あげたの？」と聞かれると「あげた。だって、自分で使わないもん、そんなの。ブランドものなんて一切、持ってないじゃんか。人にプレゼントする時くらいだから、買うの」とマツコ。

ＭＣの大島由香里アナウンサーに「その人とは今もお付き合いを？」と聞かれると「もちろん。仲いい人だからあげれたのよ。そんなさ、たまたまご挨拶で持っていくようなものじゃないわよ」と答えていた。