■Prime Videoでは『BMSG FES’25』のライブPPVも配信中

【写真】『BMSG FES’25』集合ショットDay1＆Day2

9月27日、28日の2日間、お台場BMSG FES特設会場にて開催された『BMSG FES’25』。このたびBMSGオフィシャルSNSにて、出演者の集合ショットが公開された。

『BMSG FES’25』にはSKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、Aile The Shota、MAZZEL、REIKO、STARGLOWが出演。さらに「Special Shot LIVE」にはHANAが登場し、ライブを盛り上げた。

集合写真は1日目と2日目それぞれ公開されており、「修学旅行の集合写真みたいでよき」「夢のようなライブだった」「社長のWピースかわいい」などの声が集まっている。

なお、Prime Videoでは『BMSG FES’25』のライブPPV（ペイパービュー）が10月5日20時まで購入できる。（配信期間10月5日23時まで）