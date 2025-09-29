【ライブレポート】安田レイ、2度目のプラネタリウム公演開催！「日常から逃げてみんなと一緒に宇宙へ」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

安田レイが、9月27日に東京・有楽町にあるプラネタリウム、コニカミノルタプラネタリアTOKYO（DOME1）にて、『Rei Yasuda Planetarium Live -Follow the Light-』を開催した。

■「ようこそプラネタリウムライブへ！」（安田レイ）

2024年に続き2度目となるプラネタリウムでの公演では、星や空にまつわる名曲のカバーや自身の楽曲から選曲。安田のライブでバンマスを務めるピアノ・クレハリュウイチとのふたり編成によるアコースティックアレンジで楽曲を披露した。

ピアノのイントロが流れ始めると、客席後方から安田が登場。拍手のなか、観客に手を振りながらステージへと向かった。そのままピアノの演奏にフェイクで声を合わせたあとに披露した1曲目は「sweet home」。ゆったりとしたミディアムバラードで優しい空気を作り、次曲「dazzling tomorrow」へ。イントロに乗せて「ようこそプラネタリウムライブへ！」と挨拶ののち「日常から逃げてみんなと一緒に宇宙へ、素敵な時間を過ごしたいと思う」と語り、伸びやかに歌い上げる。

満天の星々の下、続いて披露されたのは安田のレパートリーの中でも人気の高いアニメ『魔法科高校の劣等生』のエンディングテーマ「Mirror」、そして、アニメ『夏目友人帳』のエンディングテーマ「きみのうた」へ。

「何度もいろんなライブで歌ってきた曲も、歌う場所によって感情の乗せ方が変わる、そんなニュアンスの違いを受け止めてもらえたらうれしいです。リハーサル中何度も涙が溢れた名曲を」と披露されたのは、坂本九の「見上げてごらん夜の星を」。誰もが知るスタンダードナンバーを、この場所で、今日の安田にしか歌えない声で感動的に歌い上げた。さらに洋楽曲、H.E.R.の「Best Part（feat. Daniel Ceasar）」を加えた2曲のカバー楽曲を披露。

2ndステージでは、ブルーノ・マーズの「Talking to the Moon」を、月が照らす花畑の中で演奏しているかのような映像演出とともに、さらにSMAPの「夜空ノムコウ」をノスタルジックにパフォーマンスした。

■自身のルーツ、元気ロケッツの「Heavenly Star」カバーも披露

「長い年月をかけて光を放つのは、鉱石も星も人生も一緒。傷つきながら輝く」という想いを込めたMCのあとに披露したのは、鉱石採集をテーマとしているアニメ、『瑠璃の宝石』のオープニングテーマ「光のすみか」。さらに続く「blank sky」では後半、様々な色のパーティクルがドーム一面を覆うなど、プラネタリウムならではの演出に会場は沸いた。続く、ドラマ『君と世界が終わる日に』挿入歌の「Not the End」が圧倒的な歌唱力で披露されると会場は大きな拍手で包まれた。

「私が小さなUFOに乗って、宇宙から地球に降り立ったときの曲。いろんな思い出が詰まったこの曲を」とデビュー時のMVの話を経て披露されたのは、安田のデビュー曲「Best of my Love」。日が昇り、夜が明けていく壮大な映像演出が、「夜」「朝焼け」といった歌詞とリンクし、普段のライブ以上に楽曲の魅力と想いが伝わるパフォーマンスで本編を締め括った。

アンコールに応えて登場した安田は、「地球に降り立つ前、私は宇宙にいました。地球に恋する女の子だった十代のころの曲です」と語り、自身のルーツでもある、元気ロケッツ「Heavenly Star」をカバー。透明感のあるファルセットでエモーショナルに歌い上げ、「またツアーで会いましょう！」と再会を約束し、公演の幕を降ろした。

安田は、11月から上海、広州、大阪、東京にてツアーが決定。11月21日 大阪・246 LIVEHOUSE GABU、12月7日 東京・代官山UNITでの公演はバンド形式となる。

先日最終回を迎えたアニメ『瑠璃の宝石』オープニングテーマの「光のすみか」は現在、配信＆CD発売中。スタジオライブ映像が安田レイオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開中。プラネタリウムライブ同様ピアノと歌による緊張感のあるスタジオセッションを映像でも楽しめる。

■セットリスト

◇-1st Stage-

1. sweet home

2. dazzling tomorrow

3. Mirror

4. きみのうた

5. 見上げてごらん夜の星を

6. Best Part(feat.Daniel Ceasar)

7. 光のすみか

8. blank sky

9. Not the End

10. Best of my Love

EN. Heavenly Star

◇-2nd Stage-

1. sweet home

2. over and over

3. Mirror

4. きみのうた

5. Talking To The Moon

6. 夜空ノムコウ

7. 光のすみか

8. 赤信号

9. Not the End

10. Best of my Love

EN. Touch me

■リリース情報

2025.08.27 ON SALE

SINGLE「光のすみか / BROKEN GLASS」

■関連リンク

安田レイ OFFICIAL SITE

https://www.yasudarei.net/

