俳優・木村拓哉（52）が29日に自身のYouTubeチャンネルを更新。あの超大物がサプライズで登場し、驚きの声を上げる場面があった。

映画「TOKYOタクシー」（監督:山田洋次、11月21日公開）に出演した縁から、今回「山田洋次ミュージアム」に訪れた木村。「凄いね」と言いながら展示を見ていたが、突然背後の方に気配が。振り向くとそこには山田氏本人の姿があり、木村は「うわ〜っ!!びっくりした〜!!」と声を上げていた。

「ご本人がいらっしゃるって、おかしいでしょ!」とツッコミを入れると、山田氏は「時々ここに来なきゃいけないんですよ。私はここの名誉館長だから。あはは」と笑顔をみせていた。また、そこで山田氏が「幸福の黄色いハンカチ」（77年公開）の秘話を明かす一幕も。

「僕が当然ポスターには“黄色いハンカチに向かって、高倉健さんが歩いていくのを映したいんだ”って言ったら、それは隠した方がいいって言われて。“ネタバレなんて、そんなくだらないヤツを俺は作ってんじゃないんだ!”って宣伝部と大ゲンカした」と明かすと、木村は「印象的（なシーン）ですもんね」と深くうなずいていた。