大企業の社員らが加入する健康保険組合連合会（健保連）は、２０２４年度に１か月の医療費が１０００万円以上かかった加入者が延べ２３２８人と過去最多を更新したと発表した。

１０年前と比べ８倍近くに増えており、うち３０００万円以上は延べ２３１人となった。がんや難病などの高額医薬品が相次いで登場していることが背景にある。

２４年度（２４年１月〜２５年１月）に月１０００万円以上となった人は前年度と比べ８％（１７２人）増となり、１０年連続で増加した。最高額は１億６８７１万円で、１億円以上の４人は全身の筋肉が徐々に衰える難病「脊髄性筋萎縮（いしゅく）症（ＳＭＡ）」の患者で、薬価（公定価格）が約１億６７０８万円の遺伝子治療薬「ゾルゲンスマ」を使っていた。白血病などを治療する「キムリア」（薬価約３２６５万円）といった免疫細胞療法「ＣＡＲ―Ｔ療法」の製品を使った人は１７３人だった。

患者の自己負担は、高額な治療を受けた場合でも、高額療養費制度などを利用すると、月に数十万円以下に軽減されることが多い。

健保連は、大企業の社員や家族ら約２８００万人が加入する各健康保険組合の診療報酬明細書（レセプト）を基に調査した。