お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」で1回限定の新たなチャレンジを行った。

同企画は「最近のSNSニュース斬った」のタイトルで、粗品自身の意見ではなく、あくまで「コント」と前置きした上で最新の話題にツッコミを入れていく。通常は7、8個のトピックスに言及し、鉄板フレーズの「ただぁ！」を発射。1回の「1人賛否」で1時間弱の時間を費やしていた。

今回は通常モードより半分以下の約20分のコンパクト版だった。粗品は「今回はほんま短いです。いつも1人賛否って『ちょっと今日短い』とか言いながら結局1時間弱やってるんですけど。今日はほんまに目標15分。てか、逆にそういう企画にします。お試し版1人賛否、今週は」と経緯を説明した。

「ていうのも、もうなぁ？ 忙しすぎて、ごめんちょっと明日（アップ前日の日曜日に収録）の1人賛否飛ばそうと思ったぐらいやってんけど。で飛ばすで言うと、喉も飛んでるんですけど。まぁお聞きの通りね、体調、コンディションも万全じゃないし。あと、ほんまに激務で忙しくすぎて。日曜日にね、撮ってるんですけど…今日の日曜日、忙しかったなぁ。声もこんなんですから」と多少かすれた声で語った。

そして「ほんま1人賛否休もうと思ったけど一応、毎週やりたいので、やるんですが。ついでやから、こういう機会やから逆にあえて短い企画にしてちょっとお試し版にしてみます。こっちの方が見やすかったら、こんなんもありやしな？」と語った。

その上で「で、何を端折るかってこのニュースの概要をバンバン端折っていきます。だからテンポよく『ただぁ！』って言っていきますから」と説明。「とは言いつつ、来週からはロングの1人賛否戻りますけど。で1回ちょっとショートバージョン今日はよろしくお願いします」と続けた。