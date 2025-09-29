フリーアナウンサー吉田悠希（33）が29日、自身のインスタグラムを更新。21日に出産した第2子の退院を報告した。

22日の更新で「昨日、第二子となる女の子を無事に出産しました」と報告していた吉田は「昨日、無事に退院しました。セレモニードレスがまだぶかぶか」とつづり、白いセレモニードレスを着た第2子女児の写真を披露した。

そして「娘は黄疸で数日遅れての退院となったので心配な気持ちで帰宅していましたが、ようやく家族4人の生活が始まりました」と報告。家族4人の写真も公開した。

続けて「お世話になった代官山バースクリニックでは、家族で入院、宿泊することができたので新しい生活にも思ったよりもスムーズに馴染めています。色んなお願いにも柔軟に対応してくださって、検診のときから大満足でした。豪華なお食事や施設の綺麗さは勿論ですが、先生や助産師さん、スタッフの方みなさん優しくて2人目をここで出産できて本当によかった」と、出産をした病院についてつづった。

そして「出産は、今回色んなことがあったので、また別の投稿で書きたいと思います。（…明日からの平日ワンオペが今から怖いよ〜）」と打ち明けた。

吉田は22年11月、一般男性と結婚したことを発表。23年12月、第1子女児を出産したことを伝えた。