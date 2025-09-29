中島健人、2ndシングル「IDOLIC」のMV公開！“Sexy”を“Hyper Sexy”にアップデート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

中島健人が、10月29日にリリースする2ndシングル「IDOLIC」のMVを公開した。

■中島健人という人生の主題歌

中島健人が自身で作詞した「IDOLIC」は、これまでアイドルとして貫いてきた人生を背負い、そして“アイドル”以上の存在へ進化していくという決意表明と、ファンタジーの世界を超えて毒々しいまでの中島健人の魅力に囚われてほしいという想いが詰まったキラーチューン。9月29日0時から先行配信がスタートしている。

MVでは、グループ時代から中島健人が大切にしていたワード「Sexy」にアップデートをかけているさまを、艶のあるダンスパフォーマンスで表現している。中島健人が人生の主題歌という「IDOLIC」をぜひ楽しもう。

中島健人は2026年1月に東京・有明アリーナで『KENTO NAKAJIMA 有明アリーナLIVE 2026（仮）』を開催。

ニューシングルシングル封入応募特典として、有明アリーナ公演のリハーサル、ライブ会場のバックステージツアー、そしてクリスマスイベントへ招待されるスペシャル企画が実施される。詳細はオフィシャルサイトで。

■中島健人 コメント

ノンタイアップです。

この楽曲は中島健人という人生の主題歌だからです。

どんな時でも味方でいてくれた、「Sexy」という言葉を進化させた、「Hyper Sexy」という歌詞で自分のアイデンティティをフルに表現した曲です。

アイドルとは、どんな人生を歩んでいても、どんな人間でも一度ハマると夢中になって抜け出せない存在、

そしてアップデートを続けていく偶像であり、そこにはIDOL × HOLICの方程式が成り立つと考えています。

その上でこれにタイトルとキーワードをつけるとこうなります。

名は「IDOLIC」、合言葉は「Hyper Sexy」ってね。

■リリース情報

2025.09.29 ON SALE

DIGITAL SNGLE「IDOLIC」

2025.10.29 ON SALE

SNGLE「IDOLIC」

