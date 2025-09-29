ジャンルレスな音楽と個性派揃いのメンバーで、ハマる要素が無限大!?社会人とアーティストの二刀流バンド 少年キッズボウイをご紹介！【バリサン#62】

【その他の画像・動画を元記事で見る】

ライブシーンにアンテナを張り、THE FIRST TIMES独自の取材で入手したエンタメ業界人から見たアーティストの推しポイントをご紹介する企画 「バリサン」。

今回は、社会人として働きながら、アーティスト活動も行う「二足のわらじ」な8人組バンド、少年キッズボウイをご紹介。

「少年キッズボウイ」メンバー

アキラ（Vo.）

こーしくん（Vo.）

山岸（Gt.）

GB（Dr.）

きもす（Tp.）

カツマタ（Gt.）

服部（Ba.）

テツ（Ba.）

■「バリサン」担当メモ

ジャンルに縛られないおしゃれで自由な音楽たちや、メンバーそれぞれのキャラ立ち、その他にも様々な魅力をもっていて、それらを掛け合わせたとき、何十通り、何百通りもの、ハマる入り口を彼らは用意してくれている。

ちなみに僕は、「ダイムバッグ・ヒーロー」のMVから始まり、ボーカル・こーしさんが描くマンガ、そして突如ぶっ刺さってくる歌詞に心をつかまれ、気づけば少年キッズボウイ沼にどっぷりハマってしまった。

社会人として働きながら、退勤後はアーティストとして活動するその姿は、まさに「ヒーロー」で、彼らの音楽に救われたひとりとして、僕は今、この文章を書いているが、 「半径数メートルを音楽で救っていたら、いつの間にか世界まで救っちゃってました（汗）」みたいな展開がありそうなバンドだ。

マジでいいんだよなぁ…少年キッズボウイ！

「ダイムバッグ・ヒーロー」

