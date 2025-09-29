ジャンルレスな音楽と個性派揃いのメンバーで、ハマる要素が無限大!?社会人とアーティストの二刀流バンド 少年キッズボウイをご紹介！【バリサン#62】
ライブシーンにアンテナを張り、THE FIRST TIMES独自の取材で入手したエンタメ業界人から見たアーティストの推しポイントをご紹介する企画 「バリサン」。
今回は、社会人として働きながら、アーティスト活動も行う「二足のわらじ」な8人組バンド、少年キッズボウイをご紹介。
■少年キッズボウイ｢キスをしようよ｣MUSIC VIDEO
■エンタメ業界人は「少年キッズボウイ」のココに注目
■「少年キッズボウイ」手書きコメント
「少年キッズボウイ」メンバー
アキラ（Vo.）
こーしくん（Vo.）
山岸（Gt.）
GB（Dr.）
きもす（Tp.）
カツマタ（Gt.）
服部（Ba.）
テツ（Ba.）
■「バリサン」担当メモ
ジャンルに縛られないおしゃれで自由な音楽たちや、メンバーそれぞれのキャラ立ち、その他にも様々な魅力をもっていて、それらを掛け合わせたとき、何十通り、何百通りもの、ハマる入り口を彼らは用意してくれている。
ちなみに僕は、「ダイムバッグ・ヒーロー」のMVから始まり、ボーカル・こーしさんが描くマンガ、そして突如ぶっ刺さってくる歌詞に心をつかまれ、気づけば少年キッズボウイ沼にどっぷりハマってしまった。
社会人として働きながら、退勤後はアーティストとして活動するその姿は、まさに「ヒーロー」で、彼らの音楽に救われたひとりとして、僕は今、この文章を書いているが、 「半径数メートルを音楽で救っていたら、いつの間にか世界まで救っちゃってました（汗）」みたいな展開がありそうなバンドだ。
マジでいいんだよなぁ…少年キッズボウイ！
担当イチオシ楽曲はこちら
「ダイムバッグ・ヒーロー」
https://youtu.be/ocUA68v7o04?si=k0xbg3NsaBRX_1PF
