花蓮の洪水被害、寄付金総額が21億円突破 開始から4日間で／台湾
（台北中央社）衛生福利部（保健省）は29日、東部・花蓮県で発生した洪水被害に対する募金活動で、受け付け開始から4日間で4億3000万台湾元（約21億円）を超える寄付金が寄せられたと発表した。目標額を5億元（約24億円）としており、国内外から寄付を募っている。受け付けは来月24日まで。
募金活動は同部所管の財団法人、賑災基金会が25日から行っている。28日午後11時59分までの統計で、寄付件数は18万件を超え、金額は4億3353億元（約21億2116万円）に達した。
国内では銀行振り込みや電子決済サービス「LINE Pay」（ラインペイ）、コンビニエンスストアのマルチメディア端末での寄付が可能。
海外からは金融機関の国際送金で受け付けている。口座情報は次の通り。
受取人の取引銀行名・支店名＝LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH▽スイフトコード＝LBOTTWTP102▽住所＝No.156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459, Taiwan（R.O.C.）▽受取人口座番号＝102-005-201-966▽受取人名＝Taiwan Foundation for Disaster Relief
集まった寄付金は今回の災害関連の援助や緊急医療、復興に充てられる。
（曽以寧／編集：名切千絵）
