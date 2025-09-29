楠木ともり、2ndアルバム『LANDERBLUE』発売決定！新アーティスト写真も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

楠木ともりが、2ndアルバム『LANDERBLUE』を11月26日に発売することが決定。併せて、新アーティストビジュアルも公開となった。

■劇場版『チェンソーマン レゼ篇』でマキマの声優を担当

声優、シンガーソングライターとして活動中の楠木ともり。9月19日より劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が大ヒット上映中の『チェンソーマン』でマキマ役を務める。

2020年にソロアーティストとしてメジャーデビューし、2025年8月にアーティスト活動5周年を迎えた。声優活動を精力的に行いながら、自身で作詞・作曲し、ライブグッズのデザインも手掛けるなど、多方面で才能を開花させている彼女。

そんな楠木ともりのニューアルバム『LANDERBLUE』には、本人が作詞・作曲を手掛けた5曲に加え、AAAMYYYによる書き下ろしの提供曲「浮遊」を収録。完全生産限定盤は、MVやリリックビデオ、メイキングを収録のBlu-rayと、アルバムの世界観がじっくり楽しめるVisual Bookが同梱された、豪華BOX仕様となる。

9月29日20時より、各ストアにて順次予約がスタート。収録内容の詳細、早期予約特典、店舗別特典などはオフィシャルサイトまで。

■アルバム発売を記念したインターネットサイン会も開催決定！

さらに、2ndアルバム『LANDERBLUE』の発売を記念したインターネットサイン会の開催も決定。Webサイト・リミスタにて予約すると、全員にプリントサイン入り特製ポストカードをプレゼント。また、予約者の中から抽選で、生配信で直筆サイン＆宛名を入れたポストカードがプレゼントされる。日本全国どこにいても参加できるオンラインリリースイベントを、ぜひチェックしよう。

声優として、アーティストとして、表現の幅を拡げる楠木ともりから、今後も目が離せない。

■【動画】楠木ともり「僕の見る世界、君の見る世界」MV

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

ALBUM『LANDERBLUE』

■関連リンク

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト

https://chainsawman.dog/movie_reze/

楠木ともり OFFICIAL SITE

https://kusunokitomori.com