元SKE48の松井珠理奈さんが、高校生に「闇バイト」の危険性を訴えました。

愛知県警西尾警察署の一日警察署長として、市内の鶴城丘高校を訪れたのは、元SKE48でタレントの松井珠理奈さん。



愛知県内では近年「闇バイト」による特殊詐欺や強盗が相次いでいて、高校生など若者が小遣い稼ぎや簡単なアルバイト感覚で加担するケースも増えています。

松井さんは、全校生徒約700人の前で「高収入」をうたう求人が闇バイトの入り口であることや、一度応募すると「親や学校にばらす」などと脅され、簡単にやめられないことなど、寸劇を通じて闇バイトの危険性を訴えました。

（生徒）

「SNSを見ていると高額のバイト募集があり、金額に惑わされそうになるが、犯罪には加担したくないので気をつけようと思った」

（松井珠理奈さん）

「闇バイトは気づいたらだまされていて、後に引けなくなる状況が多いと感じたので、1人で抱え込まずに相談することを皆さんに心がけてもらえたらうれしいと改めて思った」