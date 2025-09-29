Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

外国の方に道を聞かれて、自分の英語力のなさを痛感……。そんな経験がある人も多いはずです。外国語を勉強するとなると少し時間がかかりますから、まずは翻訳機に頼ってみるのも一つの手。

「Wooask A8」はChatGPT搭載の次世代音声翻訳機。144言語対応で、海外レストラン検索や天気確認、ビジネスメール作成までサポートします。

スマホ不要で、完全ハンズフリー、イヤホンは開くだけで自動ペアリング。旅行や出張で迷った瞬間もラフに使うことができる、頼れる便利な一台です。

直訳ではなく“行間を読む”翻訳でスムーズに会話

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

海外旅行や出張で、言いたいことが出てこない。そんな経験は、誰にでもありますよね。

とはいえ、翻訳機を通すと、どこか不自然に翻訳されてしまってよく意味がわからなくなりそう……。そんなお悩みをかかえている人、注目です。

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

「Wooask A8」は、本体にChatGPTを搭載。翻訳精度をこれまでよりも異次元的に向上させ、従来の翻訳機では難しかった自然な会話も可能にしました。

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

なんと、対応は144言語！

モンゴル語、タイ語、ネパール語、ペルシャ語など、一般的な翻訳機では対応が難しいといわれる言語も幅広くサポート。さらに英語だけでも、イギリス英語、アメリカ英語、オーストラリア英語と、国や地域によって変わるアクセントにも正確に対応します。

どんな国に行っても自然でスムーズな会話体験ができるなんて、これぞ未来の世界です。

累計金額1億1千万円超のWooaskブランド初！ChatGPT搭載！音声翻訳機「Wooask A8」 34,800円 【数量限定 30％OFF】Wooask A8 オフライン対応イヤホン内蔵 AI翻訳機 1点 商品をチェックする

なんとスマホ不要。この端末を開くだけ

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

「Wooask A8」の良さは、設定がとても簡単であること。翻訳機によっては設定が難しくて、なかなか使いこなせない……という人もいるなか「Wooask A8」なら安心です。

すごいのは、スマートフォンがなくても単体で使用できること。イヤホンは本体を開くだけで自動的にペアリングされ、操作は完全ハンズフリー。

手を離した状態で直感的に操作できるのは、うれしいですね。

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

「フリートーク翻訳」では、イヤホンに触れる必要なく、自分の言語で話すだけで指定した言語に翻訳され、相手に届きます。相手が話した言葉も同時に翻訳されるため、表情を見ながら自然な会話が可能です。

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

イヤホンをつけられない環境でも安心。本体だけでオフラインを含めた翻訳機能を利用でき、モニターモードでは翻訳されたテキストも画面に表示されるため、言葉のやり取りがよりスムーズになります。

ビジネスシーンもちろん、音楽を聴いたりも。手軽な相棒

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

「Wooask A8」は翻訳だけでなく、多機能なポータブルデバイスとしても活躍します。MP3音楽再生やボイスレコーダー機能を搭載し、仕事や旅行中のさまざまなシーンに対応可能です。

話しかけるだけで出張も旅行もスムーズに。海外の観光地情報や電車・バスの行き方、人気レストランの検索も瞬時にサポート。さらに「メールのテンプレートを作って」と話せば、ビジネスメールも自動作成。海外での仕事や移動もこれ一台で安心です。

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

ビジネスシーンだけでなく、普段も大活躍。「Wooask A8」は、インターネット環境がない場所でも音楽や動画を楽しめます。大容量16GBの内蔵メモリーには約3,000曲を保存可能。出張や旅行中も、お気に入りのコンテンツをストレスなく持ち運べる頼れる一台です。

IPX5の生活日常防水にも対応しているというタフさもうれしい！

「Wooask A8」があれば言葉の壁を気にせず自由に行動でき、海外での一人行動もグッとスムーズ。早速、以下のリンクからチェックしてみましょう。

累計金額1億1千万円超のWooaskブランド初！ChatGPT搭載！音声翻訳機「Wooask A8」 34,800円 【数量限定 30％OFF】Wooask A8 オフライン対応イヤホン内蔵 AI翻訳機 1点 商品をチェックする

>>累計金額1億1千万円超のWooaskブランド初！ChatGPT搭載！音声翻訳機「Wooask A8」

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

Source: CoSTORY