節約は「我慢」ではなく、暮らしをシンプルに整えるための工夫。ものをもちすぎず、本当に必要なことにお金と時間を使うミニマリストの考え方は、家計管理にも大きなヒントをくれます。今回は、夫・子どもと3人で暮らすミニマリストのカヨさんが、毎日の買い物や生活習慣のなかで取り入れている5つの方法をご紹介。どれも無理なく続けられ、気づけばお金が自然と貯まっていく仕組みづくりです。

1：週1回、食品宅配で1週間分の食材をまとめ買い

野菜・肉・魚・調味料・日用品など、生活に必要なものは宅配で一度に購入し、スーパーには極力行かないようにしています（画像1枚目）。スーパーに立ち寄ると、お菓子やジュース、デザートなど必要のないものを「ついで買い」してしまいがちだからです。

【写真】ふるさと納税は「お米」にフルベット

嗜好品は日常的には買わず、どうしても食べたいときはケーキ屋さんなどで特別なスイーツを選ぶように。普段の買い物を「必要なものだけ」に絞り、“たまに”のご褒美で満足感を高める工夫が、無理なく続けられる節約につながります。

2：お米はふるさと納税の返礼品でまかなう

ふるさと納税は、返礼品を「生活必需品」に絞るのが節約のコツ。わが家では1か月に約15kgのお米を消費するため、ふるさと納税はお米にフルベットしています。これだけで月1万5000円ほどの節約効果があり、家計の助けに。

以前はスイーツや特産品など嗜好品を選んだこともありましたが、実際には節約には直結せず、満足度も低めでした。お米は毎日の暮らしに欠かせないため、最もコスパの高い選択肢だと考えています。

寄付額に余裕があるときは冷凍のハンバーグがおすすめ。冷凍庫に常備しておくと、夕食づくりの負担が減り、気持ちにもゆとりが生まれます。

3：水筒持参で自販機には近寄らない

自販機では一切買わないと決めています。理由はシンプルで、ジュースを買うと、体にも家計にも負担だから。子どもにも基本はお茶か水を用意し、外出時は水筒を持参します。

夏は水筒だけではたりないこともあるため、ラベルレスの水をケースでまとめ買いし、家族分を持ち歩く工夫をしています。1本あたり約80円とコスパがよく、防災用の備蓄にもなるので安心。日常的に消費しながら補充する「ローリングストック」で管理すれば無駄もありません。

自販機を避けることで、健康にも節約にも直結する習慣が自然と身につきます。ムダづかいをやめることを「我慢」と感じるのではなく、「お金を貯めるための賢い選択」と捉えることも大切です。

4：なんとなくコンビニには行かない

コンビニには何年も行っていません。理由は割高なうえに新商品が目に入り、つい余計なものまで買ってしまうから。お菓子やデザート、コーヒーなど「なんとなく買うもの」は一見安くても積み重なれば大きな出費になります。

会社員時代は毎朝立ち寄り、1回500円ほどを消費。月に換算すると約1万5000円にもなり、今思えば本当にもったいない出費でした。そのお金で家族と外食を楽しんだほうが、暮らしの満足度ははるかに高いと実感しています。

ムダづかいの誘惑を避ける最もシンプルな方法は「行かないこと」。行動を変えるだけで家計が自然と整います。お金のムダづかいは小さな習慣から生まれることを意識することが大切です。

5：衣類はフリマアプリを最大限活用する

衣類はフリマアプリを積極的に活用しています。お気に入りのブランドの衣類はサイズ感もわかっているので失敗はなく、新品や未使用タグつきが定価の半額ほどで手に入ることも多く、節約効果は大きいです。

子ども服もほとんどのものをフリマアプリで購入。とくにパンツやアウターは質のいいアウトドアブランドを選ぶようにしています。サイズアウトした後は再び出品すれば、購入費用の一部が戻ってくるのも大きなメリット。

いいものを安く手に入れ、さらに循環させることで、家計にも環境にも優しい買い方ができています。賢く取り入れることで被服費を大幅に抑えられます。