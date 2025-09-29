女優の今田美桜（28）がヒロイン、俳優の北村匠海（27）が夫役を務めたNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は29日、スピンオフドラマ第1話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を紡いだ。

今月26日に本編最終回（第130話）を迎え、完結。29日からはスピンオフドラマ（15分）＋キャスト座談会（10分）の「あんぱん特別編」（後11・00〜11・25）が4夜連続で放送される。

第1話は「健ちゃんのプロポーズ」。辛島健太郎（高橋文哉）は朝田メイコ（原菜乃華）の誕生日会の前に求婚しようと、カフェの店長（西村雄正）と準備。そこへ朝田蘭子（河合優実）が予定より早く到着し、健太郎のプランに不安を覚える。さらに柳井のぶ（今田美桜）と柳井嵩（北村匠海）もメイコより先に現れ、想定外の流れに。一世一代のプロポーズ作戦は…。

キャスト座談会は「あんぱん」主演・今田美桜×29日スタートの次回作「ばけばけ」主演・高石あかり。

▼高橋文哉 「あんぱん」特別編で「健ちゃんのプロポーズ」を描いていただくことを聞いた時は、凄くうれしかったです！本編でメイコと健太郎が結婚した時にたくさんの方から反響を頂いて、自分もどうやってプロポーズしたんだろう、健太郎がどんな言葉で愛を伝えたのかなどを考えながら演じていたのですが、今回、特別編でプロポーズを描いていただき「なるほど！」と思いました。

凄く健太郎らしく、バタバタでおっちょこちょいなのですが、素直で真っすぐで、メイコのことを一番に思いながら過ごしていたんだなと感じることができる特別編になっていると思います！健太郎を皆さんに愛していただいたおかげで実現した特別編だと思っているので、とても感謝しています。是非、楽しんでご覧ください！