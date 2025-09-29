熊本市の小学校で、地域が主体となった新たな取り組みが始まりました。それは教室で朝ご飯を食べるということです。その背景にある事情とは?



熊本市中央区の本荘小学校。ランチルームに子どもたちが集まっています。給食の時間かと思いきや…実は、午前7時45分頃。授業が始まる前です。子どもたちに提供されたのは、朝食のパンです。





｢朝ごはんを食べていない｣という児童が多い実態を受けて、本荘校区社会福祉協議会が企画した｢朝パンの会｣です。小学校の教室で朝食を提供するのは、熊本市で初めての取り組みです。





社会福祉協議会の呼びかけなどを受けて、地元の企業が全校児童71人分のパンや飲み物を無償で提供。この日は1年生から6年生までの約50人が集まりました。学校で食べる朝ご飯に子どもたちは。■女子児童2人「おいしい」■女子児童「楽しい。お友だちとしゃべれるから」

熊本赤十字病院管理栄養士の梶谷梨奈さんによりますと、朝食を食べることで体温が上がり、体内時計が動いて生活リズムが整うなどのメリットがあるといいます。特に、ごはんやパンなどの炭水化物は脳のエネルギー源となるブドウ糖を豊富に含むため、集中力や記憶力の向上につながるということです。



本荘小学校では｢朝パンの会｣を月に1回のペースで行っていく予定です。





【スタジオ】

（永島由菜キャスター）

朝食を食べるかどうかで学力や体力に影響はあるのでしょうか?



（緒方太郎キャスター）

農林水産省が、昨年度の学力と体力調査をもとに朝食を食べている子どもと全く食べていない子どもの違いを調べた結果です。

▼小学6年生の国語の平均正答率

｢食べている｣…69.5％

｢全く食べていない｣…55.2％



▼小学5年生の体力合計点

（男子）

｢食べている｣53.0％

｢全く食べていない｣49.5％

（女子）

｢食べている｣54.3％

｢全く食べていない｣51.0％



これを見ると、朝食を食べている子どもほど、学力･体力ともに高い傾向にあるんですね。



（永島由菜キャスター）

管理栄養士が言うように、朝食はエネルギー源になるんですね。



（緒方太郎キャスター）

一方で、家庭によっては共働きなどで朝食をとれないお子さんもいるかと思います。そういった意味でも、学校で朝食をとる取り組みは大事な一歩といえそうです。