子猫を夢中にさせるおもちゃの使い方とは…？まるで本当の親子のような2匹の微笑ましい光景は5.9万回を超えて表示され、2,500件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：子猫と遊んであげる先輩猫を見たら…】

猫のマイペース子守り

X（旧Twitter）アカウント『@hanasandaru』に投稿されたのは、ふわふわな毛並みが自慢のラグドール「たびすけ」ちゃんが、月齢約3ヵ月のベンガル子猫「テト」ちゃんと遊んであげている様子です。

この日、たびすけちゃんがおもちゃを咥えて歩きはじめると、テトちゃんが床に垂れたおもちゃの持ち手部分に興味を示し、じゃれながら一生懸命追いかけてきたのだそうです。

2匹の姿を見守っていた飼い主さんは、まるでたびすけちゃんがテトちゃんの子守りをしながら部屋の中をお散歩しているようだったとおっしゃいます。

たびすけちゃんは終始マイペースで、テトちゃんが隣でじゃれついて高速パンチを繰り出していても気にせず、ただただゆっくりと歩き続けていたのだとか。その姿が『ベテラン保育士』のような風格を漂わせていて、とても頼もしかったとのこと。

今日の授業はトイレ編

たびすけちゃんはおもちゃの遊び方を教えるだけでなく、トイレの使い方を教えるのも上手なのだとか。

2匹は同じタイミングで同じ方向へ歩き出すと、同時にトイレに入っていったのだそう。たびすけちゃんの背中からはまるで「トイレはこう使うんだぞ」と言わんばかりの威厳が放たれていたといいます。

トイレ指導までしてくれる優しい子守り役のたびすけちゃんと、まだまだ覚えることがたくさんあるやんちゃ盛りのテトちゃん。親子のようでもあり、師弟のようでもある2匹の微笑ましい日常のひとコマは、今日も多くの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれています。

投稿には、「微笑ましいですね」「新しい子守の仕方がめっちゃ賢い！」「本当にかわいい」「いい感じですね」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

Xアカウント『@hanasandaru』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Xアカウント「@hanasandaru」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。