元「モーニング娘。」でタレントの後藤真希さん（40）が2025年9月26日、自身のインスタグラムを更新。40歳の誕生日を報告した。

「40歳！！楽しむぞー！」

後藤さんは、「大阪LIVE、遊びに来て頂いた皆様ありがとうございました」と感謝を伝え、ショーパンを履きこなす衣装ショットや、ウエスト部分の肌が少し見えるデニムコーデなど7枚の写真を投稿。「この日は私の誕生日でもあって貴重な1日になりました」と誕生日を迎えたことを報告し、「ょ、ょ、ょ、40歳！！楽しむぞー！」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ピンクの花柄がデザインされたショートパンツを着用。「HAPPY BIRTH DAY」と書かれたバルーンを持っていた。4枚目では、黒いTシャツとデニムのボトムスを着用。ほっぺに指をあてるポーズをとり、引き締まったウエストを披露していた。

この投稿には、「こんなに綺麗で可愛い40歳はなかなかいない」「お誕生日おめでとうございます」「ずっと可愛い」「年々綺麗になってて永遠に憧れです」「40歳には見えない美しさと美脚にうっとり」といったコメントが寄せられていた。