秋の王様果実が主役！　セブンプレミアム『ワッフルコーン 巨峰ミルク』は濃厚な巨峰とまろやかミルク

セブンプレミアムで人気の「ワッフルコーン」シリーズから、秋限定フレーバー「セブンプレミアム ワッフルコーン 巨峰ミルク」が登場！

278円（税込）という手ごろな価格で季節を味わえると聞いて、さっそく購入してきました。

白と紫色の上品なカップに描かれた、巨峰とミルク缶のイラストがかわいい！ 透明なふた越しに見える、紫と白のマーブル模様がとてもきれいです。

ふたを開けると、らせん状にきれいに盛りつけられたアイスが登場。まるで、ソフトクリーム店で購入したかのような見た目です。

くるくる回してみると、紫の巨峰アイスと白いミルクアイスの割合が変わります。巨峰の色が濃い部分とミルクの白が多い部分が美しいコントラスト。その間をぬうように、巨峰ソースが流れています。

口に入れた瞬間に広がるのは、巨峰のジューシーな甘さとリッチミルクアイスのまろやかなコク。巨峰アイスにはぶどう果汁を8パーセント使用しているそうで、果実感たっぷりの甘さが楽しめます。

そして、巨峰ソースがとにかく濃厚！ 公式サイトの情報によると、巨峰ソースを 2色のアイスに同時に巻き上げることで、アイス全体に巨峰の味がしっかりと行きわたっているそうです。このソースのおかげで、巨峰の味がより濃厚に感じられます。

また、かじる場所によって味が変化することもよくわかります。ミルクが多めの部分はクリーミーで優しい口当たり、巨峰が濃い部分は果実感たっぷりでフレッシュ。この味の変化を楽しめるのも、魅力のひとつです。

アイス部分を堪能したあとは、お楽しみのワッフルコーンゾーンに突入。サクサクとした軽やかな食感が、クリーミーなアイスと相性抜群です。コーンの底のほうまでアイスがぎっしり詰まっていて、最後のひとかけらまで巨峰とミルクの味を楽しめました。

気になる製造者は、「ガリガリ君」でおなじみの赤城乳業でした。カロリーは294キロカロリーですが、ワッフルコーンであれば納得です。

セブンプレミアム「ワッフルコーン 巨峰ミルク」は、濃厚な巨峰とまろやかなミルクの味わいで、秋の訪れを存分に感じられるぜいたくな一品でした。

（文＝minto）