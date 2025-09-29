乃木坂46・五百城茉央、抜群のスタイルに絶賛の声「完璧すぎる」「レベチ」
乃木坂46の五百城茉央が27日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つショットを公開し、ファンから驚きと称賛の声が寄せられている。
【写真】身長166cm 抜群スタイルの五百城茉央
五百城は「ありがとうございました」と感謝の言葉を添えて投稿。タートルネックにミニスカート、ニーハイソックスを合わせた姿を披露し、シンプルながらも洗練された雰囲気を見せた。
乃木坂46は27日、39thシングル「Same numbers」のリアルミート＆グリートを愛知県・ポートメッセなごやで開催しており、今回の写真はそのオフショットとみられる。
投稿に対してファンからは「スタイルレベチなのよ！！」「さすがにちょっとスタイル良すぎる」「20歳の色気じゃないってこれ」「それにしても完璧すぎる」といった絶賛の声が相次いだ。
引用：「五百城茉央」インスタグラム（＠mao.ioki.official）
