大地真央、11歳年下の夫と“たこパ”に反響「素敵なご夫婦」
女優の大地真央が29日にインスタグラムを更新し、11歳年下の夫とひさしぶりの“たこ焼きパーティー”を開催したことを報告。生睦まじい2ショットが反響を呼んでいる。
【写真】18年経っても仲良し！ 大地真央、11歳年下の夫と2ショット
大地が「昨日 久しぶりのたこ焼きパーティー」と投稿したのは複数の写真。公開されている写真には、インテリアデザイナーの夫・森田恭通さんとたこ焼き器の前で仲良く串をかまえてにこやかな笑みを浮かべる2ショットのほか、出来上がったたこ焼きの様子。そのほかに、カレーを作ったことも写真から見てとれる。
2007年に再婚し、今年結婚18年目になる2人のショットには、コメント欄には「美味しそう」「たこ焼きパーティーって楽しいですよね」「素敵なご夫婦で見ていて幸せな気持ちになります」「お二人の笑顔で愛と幸せが伝わってきましたね」「そこにタコはあるんか」といった声が寄せられている。
引用：「大地真央」インスタグラム（@daichimao_official）
