元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が公開した“ただの可愛い村重”が、話題を呼んでいる。

２９日までにインスタグラムで「涙で前が見えません！村重です！」と書き始め、「たまたま入った居酒屋に芸能人のサインびっちりはってあって誰のサインか当てながら酒飲みました。ミーハーにとってはこの世で１番楽しいゲーム。おい！ちょっと待て！村重だってめちゃくちゃ芸能人だ！特に今日は全身真っ黒に帽子深く被って飲んでる！！！そう！ザ！芸能人です！！さあ！村重に誰か気付いてくれ！とか思ってぐびぐび呑んでたらもうベロベロです。次は名札付けて居酒屋いきます」と居酒屋でのエピソードをつづった村重。

アップされた私服姿のピンショットは「ただの可愛い村重です」と説明し、「いつも信じられない量のどこのブランドですか？とＤＭ頂くので(ありがとう)聞かれる前に言ってみる作戦してます」と私服のブランドのインスタグラムアカウントを添え、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「私服紹介助かります！かわいい、需要ありありです」「超絶最高に可愛い」「どんどんかわいくなっていくよな」「前髪のぱや毛がかわいいです」などのコメントが寄せられている。