『ばけばけ』松野勘右衛門役に小日向文世 キャラクター紹介（6）
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）が新たにスタート。今回は、小日向文世が演じる松野勘右衛門を紹介する。
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。小泉八雲の妻・小泉セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
小日向文世が演じる松野勘右衛門は、トキの祖父。幕末をたくましく生き抜いた生粋の武士。明治になっても、この国を守るのは自分だと信じ、髷（まげ）を結い、剣の稽古を続ける“ラストサムライ”。トキにはめっぽう弱い。
