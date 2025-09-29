中島健人、2ndシングル「IDOLIC」MVが公開 合言葉は“Hyper Sexy”【本人コメントあり】
歌手で俳優の中島健人が10月29日にリリースする2ndシングル「IDOLIC」の表題曲「IDOLIC」のMusic Videoが公開された。
【動画】中島健人の“人生の主題歌”「IDOLIC」MV
中島は2024年3月にグループを卒業し、同年12月にアルバム『N / bias』でソロメジャーデビュー。1stシングル「MONTAGE」リリースや全国ツアーなど精力的に活動を展開してきた。今回の新曲は「これまでアイドルとして貫いてきた人生を背負い、“アイドル”以上の存在へ進化する」という決意を込めた楽曲。ファンタジーを超える世界観の中で、毒々しいほどの魅力を放つキラーチューンに仕上がっている。
これまでアイドルとして貫いてきた人生を背負い、そして“アイドル”以上の存在へ進化していくという決意表明と、ファンタジーの世界を超えて毒々しいまでの魅力に囚われてほしいという想いをこめて本人が作詞を担当。映像では、グループ時代から中島が大切にしていたワード「Sexy」にアップデートをかけている様を、艶のあるダンスパフォーマンスで表現している。
そして来年1月には有明アリーナにて『KENTO NAKAJIMA 有明アリーナLIVE 2026（仮）』の開催が決定しており、ライブの詳細は後日発表となる。さらにシングルの封入応募特典として、有明アリーナ公演のリハーサル・ライブ会場のバックステージツアー、そしてクリスマスイベントへの招待が当たるスペシャル企画も実施する。
■本人コメント
ノンタイアップです。
この楽曲は中島健人という人生の主題歌だからです。
どんな時でも味方でいてくれた、「Sexy」という言葉を進化させた、「Hyper Sexy」という歌詞で自分のアイデンティティをフルに表現した曲です。
アイドルとは、
どんな人生を歩んでいても、どんな人間でも一度ハマると夢中になって抜け出せない存在そしてアップデートを続けていく偶像であり、そこにはIDOL × HOLICの方程式が成り立つと考えています。
その上でこれにタイトルとキーワードをつけるとこうなります。
名は「IDOLIC」、合言葉は「Hyper Sexy」ってね。
