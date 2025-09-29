韓国ガールズグループ・ＬＯＶＥＬＹＺ（ラブリーズ）のイ・ミジュが２６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの新動画を公開。ゲストにＫＡＲＡのヨンジ、ＭＡＭＡＭＯＯのムンビョル、ＯＨ ＭＹ ＧＩＲＬのヒョジョン、Ｒｅｄ Ｖｅｌｖｅｔのスルギを招き、それぞれがかつて経験した出来事を告白し、盛り上がった。

その中でミジュは２０１６年に、「Ｄｅｓｔｉｎｙ」という楽曲で活動していた当時を回想。「とても高いヒールを履いていたが、靴底が剝がれてなくなってしまった」「でも時間がなかったので、そのままステージに上がった」と説明した。

そして、何度も足首を捻挫しながらステージを続けたと言い「涙がこみ上げてきたけど、拳を握りしめて、とにかくやらなければならなかった」「何度もつまずいて、ついに転んでしまったけど親指に力を込めて、どうにかやり遂げた」と当時の苦しい状況を振り返った。その後病院へ行き、靭帯断裂と診断されたミジュは、活動中断を余儀なくされた。

しかしこの時、事務所関係者が見せた反応は「転ぶところを、カメラに撮られる（注目される）んじゃないか」という言葉だったと暴露。

このセリフを聞いた４人は「ノイズマーケティングを狙ったの？」「そんな人、地獄に落ちればいい」「まずは体の心配が先」と怒りを爆発させるのだった。

そしてミジュはこの一件以来、運動靴のみ履くようになったと明かし「自分の安全のためにそう決めた」と言及した。