「ガサが入るとのリーク」違法な女性スカウト続ける「トクリュウ」が捜査情報を入手か　独自開発された“闇アプリ”の中身とは

6月の改正風営法の施行後も、スカウトによる違法な女性斡旋が続いている実態がFNNの取材で分かった。国内最大級のスカウト組織「ナチュラル」は、摘発を逃れるための“闇アプリ”を駆使し、捜査対策マニュアルや警察の捜査情報とみられる投稿まで共有。法の網をすり抜ける巧妙な手口と、夜の街に根を張る“必要悪”の構造が浮かび上がった。

悪質なスカウトいまも続く

こちらにあるチャットアルファと書かれたアプリ。開いてみると何の変哲も無いニュースサイトが出てくるが…

右下の印をクリックすると電卓が出てきて、さらに電卓にある数式を打ち込むと、警察の捜査を回避するためのノウハウが書かれたマニュアルなどがあらわれる。

これは、全国の警察が総力を挙げて摘発を進める「トクリュウ」と呼ばれる団体の極秘のアプリ。トクリュウが食い扶持にしている、女性を風俗店に紹介する手口については、6月に風営法が改正され、警察の取締が強化されていた。しかし…

現役スカウトの男性：

いまだに取引を続けているお店も多くて、風俗系とかも。残っているお店もかなりあります。

女子大学生：

私は、今のスカウトはSNSでつながりました。「＃スカウト」ってつけると、DMすごい数になりますね。多分50件くらい来るんじゃないかと思います。

私たちのインタビューに答えたトクリュウの現役メンバーらは、摘発が強まった後もSNSなどを使って悪質なスカウトが続いていると証言した。さらに、捜査をすり抜けるノウハウにスポットライトを当てると、信じられないような闇の工作が明らかになった。

風営法改正で取り締まり強化

女子大学生：

風俗業界は、ほぼほぼスカウトさんの紹介でしか入れない、みたいな感じになってるんで。8割くらいがスカウトさん使って、風俗で働いていると思います。

そう答えるのは、スカウトからの紹介で風俗店で働いたことがあるという女子大学生。

ホストクラブで女性が高額請求される「売掛金」のトラブルや、その返済を目的に、女性が性風俗店で働かされるケースが相次いだことを受け、2025年6月に風営法が改正。風俗店がスカウトに紹介料を支払うことなどが禁止され、取り締まりが強化された。

また、警視庁はこうしたスカウトが所属する大規模グループで、匿名流動型犯罪グループ「トクリュウ」とされる団体「アクセス」を解体状態に追い込んだと発表していた。

スカウト減は“表向き”

記者：

金曜日夜8時の新宿歌舞伎町です。日本有数の繁華街であるこの街ではかつて、多くのスカウトが路上に立ち並んでいたといいます。風営法改正から3ヶ月。街の様子はどのように変わったのでしょうか。

蛍光色のシャツを着て、街を見回っているのが、新宿区の「安全安心パトロール隊」。スカウトや客引きらの誘いに乗らないように呼びかけている。

隊員が歩いて行く先には、スカウトらしき男性が。隊員から声をかけられた男性が、走って逃げていく様子もみられた。

新宿区 危機管理担当部：

去年までは、ここずらっと並ぶ形でスカウトがいたので。（風営法改正以降の）7月くらいになってから減ったって聞いてます。

しかし、これはあくまで表向きの話。SNSの書き込みを調べてみると。

記者：

車や浴槽のマークでスカウトを募集している人がいますね。

車のマークは派遣型の風俗店、浴槽のマークは特殊浴場を意味し、SNS上で女性のスカウトが行われている様子が分かる。

女子大学生：

ツイートして、スカウトさんを募集して、その中から条件いい人とか話が合うな、みたいな人にお願いしてって感じです。ツイートを1万件ぐらい見られてて。反応してくるのが300人くらい。

独自アプリに求人情報も

取材班は、都内でスカウトをしている20代の男性から話を聞くことができた。

現役スカウトの男性：

いまだに取引を続けているお店も多くて、風俗系とかも。残っているお店もかなりあります。地方のお店というのは、やっぱりこっちの東京とか人口の多いところから女の子を紹介してもらわないと、お店そのものが成り立たない店もあるので。SNSや路上で女性の方に声をかけ、風俗系の店を紹介していく。

男性が所属しているのは、国内最大級のスカウトグループでトクリュウとされる「ナチュラル」。そのメンバーだけが与えられるという、あるものを見せてくれた。

「Chat Alpha」と書かれたこのアプリ。開いてみると…。

一見よくあるニュースアプリですが、右下の＋マーククリックをすると、なぜか電卓の画面が。記者が数字を入力すると、計算もできる。

しかし、ある数式を入力すると、求人情報があらわれた。

実は、これナチュラルが独自に開発したアプリ。全てのメンバーのスマホにインストールが義務づけられ、内部での情報共有に使われているといいます。

今回、FNNはテレビで初めて、このアプリの全容を撮影した。

その中には、「おはよう逮捕が来たときの対処法」との文面も。「おはよう逮捕」とは、捜査員が朝一番で逮捕令状を持って自宅を訪れることを指す隠語だという。

「ナチュラル」現役メンバー：

捕まらないようにする対策の方法だったり、もし逮捕されてしまったとき適切な対応ができるように、と共有していますね。運営からの通達みたいなものですね。

実際に逮捕されたメンバーによる体験談も見ることができる。

（捕まった体験談）「このたびは自分の仕事への認識の甘さでご迷惑をおかしてしまい、大変申し訳ございませんでした。完全ナンパで声をかけ、LINE交換後スカウトワードを女性（私服警察官）に出したのが決め手になり、後日おはよう逮捕されました」

「ナチュラル」現役メンバー：

体験談を流すと、逮捕されてしまったときに発生する罰金の半額と、弁護士費用を会社の方が負担する。「黙秘しろ」であったりとか、調書にサインしないとか、起訴されないために万全な対策というか。

警察の捜査をあざ笑うかのように活動を続けるトクリュウ。風俗店への紹介以外にも女性を勧誘するさまざまな需要を取り込み、一般企業さながらに規模を拡大しているという。

「ナチュラル」現役メンバー：

キャバクラ系、水商売系、風俗系はもちろんですけど、それをメインに不動産とかもありますし。あと、美容整形クリニックなんかも。幅広くというのがありますね。

この男性によると、グループは1千数百人のメンバーを、赤青緑黄黒の色ごとにチームを分け組織化。さらに細分化された班ごとにリーダーを設け、それぞれ顧問弁護士もいるという。

「ガサが入るとリーク情報」

記者がさらにこのアプリの中を分析すると、ナチュラルによる捜査逃れの決定的な証拠を発見した。

「千葉エリア ガサ情報共有 千葉の4〜5店舗に7月13日、14日どちらかでガサが入るとのリーク情報が入りました」

画面には、千葉県内での警察の家宅捜索の予定が記されていた。この投稿から数日後の7月14日、実際に千葉県内の風俗店4店に千葉県警が家宅捜索に入り、関係者数名を逮捕していた。

警察の捜査情報がどうして事前にトクリュウ側に伝わっていたのか。捜査にあたった千葉県警に質問状を提出。千葉県警の捜査幹部は、「投稿や証言を承知していないので、お答えできません」などとコメントした。

捜査の目をかいくぐり、今も悪質スカウトを続けるトクリュウ。一方で、風俗店関係者も結局はスカウトを使わざるを得ない事情があると話す。

風俗店経営者：

スカウトさんにお金払わなければ、女の子ご紹介いただけないので、それこそ売り上げに直結して響くものにはなるんで、それを出さないっていうことは結構難しいかなと思いますね。

警察は強盗や特殊詐欺などさまざまな犯罪に関与しているトクリュウが、悪質スカウトなどを資金源にしていると見ていて、10月から警視庁に全国の200人の専従捜査員を集めて、トクリュウの集中捜査に乗り出すことにしている。

（「イット！」9月29日放送より）