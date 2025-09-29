スタジオには警察・司法担当キャップの大平記者です。



判決では警備員の中村さんの妻の主張は認められませんでしたね。



はい、被告である県警側の主張が全面的に認められた判決となりました。



今回の裁判について、改めて詳しく見ていきます。争点は、警察の初動対応が適切だったのかという点でしたね。



はい。交番にいた相談員が県警の通信指令課に最初に通報してから、中村さんが射殺されるまで、およそ17分間でした。この間に警察が周辺に安全確保の指示ができたかどうかが裁判では争われてきました。





原告である中村さんの妻は、拳銃が奪われた可能性がある中、通信指令課が警察官に指示を出すなどして、パトカーで避難を呼びかけたり、防災無線などで警告したりすべきだったと主張しました。中村さんの妻は今年6月、自ら証言台に立ち、「避難を呼びかける警察官がいれば、主人は死ななくて済んだと思う」と話していました。一方、被告である県警は、指示はできなかったと主張してきましたね。県警側は、中村さんが射殺されるまでに犯人の特徴や逃走経路などを把握するだけの情報がなく、危険が迫っていることは判断できなかった、またその中での警告は、犯人を逃走させたり、さらに危険な行動を誘発したりする恐れがあると主張していました。判決では警察側の主張が認められましたね。はい。まず警察官が危険を認識できたかという点です。判決では交番所長の拳銃が奪われたことを警察官が認識したのは、交番に到着した後で、午後2時20分～23分ごろだとしました。それ以前に犯人が発砲する危険を認識することはできなかったとしました。島津被告が中村さんに向けて発砲したのは午後2時24分ごろでした。また、仮に警察車両で避難を呼びかけても中村さんに聞こえたかは明らかではないとしました。さらに、情報があいまいで、警告した場合は周辺の住民にパニックを誘発する危険性があるほか、立てこもり事件などに発展するなど、事態が悪化する可能性もあったなどとして、全面的に県警側の主張を認めた判決となりました。判決を受けて、中村さんの妻が先ほど会見を開きました。中村さんの妻「残念でならない。今のこのような状態の警察、体制でやっているとしたら安心安全は警察に委ねられないなと感じた。今後、高裁も弁護士の力を借りながら戦っていきたい」原告側は控訴するとしましたね。はい。原告側は、通信指令が機能していれば中村さんの死を防げたのではないかと主張していましたが、その部分は判決では触れられず、控訴審でも主張していくとしています。裁判は今後、名古屋高裁金沢支部で審理されることになります。そして奥田交番襲撃事件については、刑事裁判もありますね。島津被告に無期懲役の判決が出た一審の裁判は、やり直されることになっていますが、現在、争点を整理する手続きが行われていて、いつ公判が始まるかは決まっていません。事件から7年あまり、裁判は続きます。ここまで奥田交番襲撃事件の民事裁判の判決について大平記者とお伝えしました。