2018年に富山市で起きた奥田交番襲撃事件で殺害された警備員の妻が警察の初動対応に問題があったとして起こした民事訴訟の判決です。



富山地方裁判所は、殺害される直前まで犯人が発砲する危険性は認識できず、避難を呼びかけていたとしても被害者が警告を聞き取れたかは明らかでないなどとして、原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。



2018年6月に起きた奥田交番襲撃事件では、島津慧大被告が交番所長を刃物で殺害して拳銃を奪い、当時、小学校そばで警備の仕事をしていた中村信一さんを射殺しました。





中村さんの妻は、夫が射殺されたのは事件の通報を受けた県警の初動対応に落ち度があったためだとして県警を管轄する県に損害賠償を求めていました。争点は、交番にいた相談員の最初の通報から、中村さんが射殺されるまでの17分間に、警察が周辺に警告を発しなかった初動対応が適切だったかどうかという点でした。原告側は、警察がパトカーや防災無線などで周辺に警告するべきだったと主張したのに対し、被告である県警側は、射殺されるまでに犯人の特徴などは把握できず、警告によって新たな被害を誘発する可能性があったと主張していました。きょうの判決で富山地方裁判所は、「殺害される直前まで犯人が周辺に拳銃を発射する危険があったとは認識できず、避難を呼びかけていたとしても被害者が警告を聞き取れたかは明らかでない」などとして、被告の主張を認め、原告である中村さんの妻の訴えを退けました。