お兄ちゃんたちがお友達の家にお泊りしている間、ワンコ2匹は帰りを待ちわびていたようで…？愛を感じる再会シーンが話題になり、投稿は記事執筆時点で3万4000回再生を突破。「愛おしい」「大好きなんだね」「感動！」といった声が寄せられています。

【動画：2日間、家に帰ってこなかった2人のお兄ちゃん→『帰ってくるよ』と犬に伝えた結果…】

お兄ちゃんたちの帰りを待ちわびるワンコ2匹

Instagramアカウント「emaemagram3」に投稿されたのは、お友達の家に2泊していたお兄ちゃんたちが帰ってきて、ビションフリーゼの「エマ」くん＆ポメラニアンの「ハル」くんと再会した時の様子です。

飼い主さんが「お兄ちゃんたち帰ってくるよ」と声をかけると、エマくんは「えっ！」とお目目を輝かせて部屋の入り口へトコトコ…。そしてドアの下の隙間にお顔を近づけて、「そろそろお兄ちゃんの匂いや足音がするかな？」と様子をうかがいながら待機しはじめたそう。健気な姿が愛おしいです。

ハルくんはドンと構えて待っていたそうですが、エマくんは待ちきれなくてずっとソワソワしていたといいます。「まだ？」と確認するように、飼い主さんの方を振り向く場面も。

再会に大喜び！

ついにお兄ちゃんたちが帰ってくると、エマくんとハルくんが「おかえり～」と熱烈歓迎！ソワソワしながら待っていたエマくんはもちろん、待っている間は冷静だったハルくんまでもが喜びを爆発させていたそうです。

そしてお兄ちゃんたちが抱っこしてあげると、どこかホッとしたような表情を浮かべたという2匹。きっとお兄ちゃんたちに会えない間、「どこに行ったんだろう？」とずっと心配していたのでしょう。

愛にあふれた光景に感動

熱烈歓迎が一段落すると、お兄ちゃんたちは横になって休憩しはじめたのですが、エマくんとハルくんはまだまだ甘え足りないご様子。

まずは2匹揃って長男くんにピトッとくっつき、満足したら今度は次男くんの元へ。「撫でて」と甘えたり優しく寄り添ったりすることで、それぞれに大好きの気持ちを伝えてくれたそう。2匹の愛と温もりを感じて、お兄ちゃんたちも幸せな気持ちになったことでしょう。

この投稿には「可愛すぎる」「凄い嬉しそう」「愛情が伝わってきます」「胸が熱くなった」といったコメントが寄せられ、愛にあふれた光景が多くの人に感動を与えてくれることとなりました。

エマくん＆ハルくんの可愛い姿や、ご家族との心温まる日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「emaemagram3」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「emaemagram3」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。