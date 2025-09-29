女子サッカー・SOMPO WEリーグ、アルビレックス新潟レディースは 27日、ホームで日テレ･東京ヴェルディベレーザと対戦。



今季初の連勝を目指し、首位の相手に粘り強い戦いを見せましたが0対1で敗れ、連勝とはなりませんでした。



試合後の監督、選手のインタビューです。



【橋川和晃 監督】

本当に選手たちは最後まで勝利を諦めずに、勇敢に戦い続けたゲームだったと思っています。





ベレーザさんはすごくテクニックもあり、やはり得点力もあるチームでしたが、そういう矛に対し自分たちの堅守という盾で、しっかり狙い通りの守備ができたかなと。その中からしっかりボールを奪ってゴールへ迫るシーンも作り出せましたし、メンバーに入った18人以外の選手たちも今週しっかり準備してくれたことを、出場した選手たちがピッチ上で表現できたゲームだったと思います。ただ1つ1つ正確にボールを奪って、しっかり攻撃につなげていくところで少しミスがあり、連続で攻撃を受けて下がったり、そういったクオリティのところ、(攻撃の)最後のところも良い形も作っているんですが、決め切る力、いつものところですがクオリティのところ。ありの一歩を積み重ねていくしかないなと思っています。タイトルに向けて非常に悔しい敗戦ですし、厳しい敗戦ですが、しっかり前を向いて、また一歩を続けていきたいということを選手には伝えています。Q．今回、5バックでスタートした意図は？相手の流動性を考えた場合、しっかり後ろを安定させて、後ろからしっかり押し出すということを選択しました。 それに関して選手たちが絶え間なくやってくれたと思います。攻撃のところもファストブレイク中心になったんですが、ゴールへ向かうところはしっかり表現できていたと思います。ただ守備から攻撃へ向かう、ボールを奪われて奪い返すところで、もう1つしっかり自分たちが繋げられたら、自分たちのペースでより高い位置でサッカーが続けられたかなと。そこがまだ課題が残るなと感じています。Q．交代選手のプレーについて―城和選手はダイナミックに、背後にスペースがあるところでしっかり動いてくれましたし、新堀選手がしっかり前線で起点で走ってくれて、少し体力的に厳しい状況で。(新堀選手と交代した)那須野選手もしっかり体を張ってボールを収めたり、シュートも決めて欲しいですけど、2本か3本シュートシーンまで作ってくれたので良かったと思います。他の選手も含めてです。全員でつないだという。交代選手だけでなく、全員でバトンをつないでいけたかなと思います。



【FW11新堀華波選手】

相手に攻め込まれる時間がすごく長かったですけど、自分たちもチャンスがなかったわけではないので、そこをしっかり決めていたらまた結果は変わったのかなと思います。



Q．リーグ3強の1つ、ベレーザとの試合だったが、首位と力の差をあげるとしたら―



決定的なところで決めきるというのは、やっぱりきちんと決められるというのは、3強のチームはそういうところが強みだなというふうに思うので、自分たちも攻撃になったときに最後シュートを決めきるというところをもっと上げていきたいと思います。



Q．今季ここまで全試合で先発。前線で起点になる役割も求められていると思うが―



シュートがまだ決められていないので、得点という形で何か結果を残せるようにもっとシュートを打っていきたいと思います。 背後に抜けるところや、シュートを決めるというのはFWとしてやっていきたいので、自分の持ち味である背後を取ってというのを出しつつ、得点を決められるようにしたいなと思います。



Ｑ．今シーズン、個人として掲げている目標は―



シーズンが始まる前に監督に6ゴールと言ってもらったので、そこを目標にして頑張っています。

【DF白沢百合恵選手】

今まで戦ったベレーザ戦の中では、 攻守において手応えはあった試合だったと思うんですけど、 やっぱり失点のところとかは本当に、3強はああいう一瞬の隙をついてくるなという印象で、 自分のところに当たってしまって失点してしまったんですけど、もっと守備で押し出すところとか、そういうところの徹底が必要だと思いました。



Ｑ．攻守において得た手応えはどんな部分ですかー



守備は前半、5枚でスライドして、少し後ろが重くなることが多かったんですけど、後半は修正して全員で最後まで体を張って守備できたのは良かった部分だと思います。攻撃の部分はカウンターが多くあったんですけど、その中でもやっぱりゴール前に迫るシーンも何回かあったので、そこは良かった点としてまた次につなげていきたいと思います。



Ｑ．センターバックとして開幕からコンスタントに出場を重ねているが、成長を感じているか―



昨シーズンは自分がセンターバックに入って、失点することも多かったんですけど、今シーズンはゴール前の最後の一歩とか、そういうところにはこだわってやっているので、失点が去年より減ったというのは成長したと感じられると思います。



Ｑ．今シーズン、個人として掲げている目標は―



今シーズンはやっぱり1年通して、しっかり全試合出場して戦い切るというのが目標で、その中で守備の選手なので、去年よりも多くのクリーンシートの試合を増やしていきたいと思います。