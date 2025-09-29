身につけて撮影ができる「ウェアラブルカメラ」。県警は9月から交通指導の取り締まりに導入しています。状況や証拠を記録するための「ウェアラブルカメラ」。29日は取り締まりの様子が公開されました。



29日の新潟市西区。走行中の車に目を配る警察官の胸元にあったのは、「撮影中」の表示がついた小型のカメラです。



〈県警本部 交通指導課 山田展史企画指導補佐〉

「交通指導の取り締まりにおいてウェアラブルカメラを活用している」





県警が公開したのは身につける小型カメラ「ウェアラブルカメラ」を使った交通違反の取り締まりです。（警察官）シートベルトどうしてつけられてなかったですかね？（運転者）「忘れてました」（警察官）「1点の違反の点数つく違反になりますので」目的はシートベルトの未着用や「ながら運転」など道路交通法に違反する行為を証拠として記録すること。県内では9月からモデル事業として新潟西署・三条署・村上署管内で導入。全国10以上の都道府県ではパトロールや警備活動での試験的な運用も始まっています。29日の取材中にも交通違反の車が。〈警察官〉「（シート）ベルトの違反になります。このまま警察官があちらの方で誘導するので免許証の提示をお願いします」撮影した映像は違反の証拠となるほか、違反者の言動、さらに、指導時に警察官が適切な対応をしていたかも確認することができます。〈県警本部 交通指導課 山田展史企画指導補佐〉「警察官の職務執行の状況の確認や交通違反の証拠保全といった利用目的に沿って映像を適切に活用することとしていますので、県民の皆さまにはご理解をお願いしたい」ウェアラブルカメラを活用した交通違反の取り締まりは2026年2月まで行われ、その後、本格的な導入に向け、効果や課題を把握していくということです。