お昼寝をしていたところ犬に寝床を横取りされてしまいソファから落ちてしまった男の子。しかし寝ぼけながらもソファへと這い上がる光景が「たくましい」と賞賛されることとなりました。

話題となっている投稿動画は記事執筆時点で1.5万回再生を突破しています。

【動画：ソファでお昼寝していた小さい男の子が『犬に場所を取られた』結果→泣いちゃうかなと思ったら…】

お昼寝中の男の子に近づく犬...

Instagramアカウント「shibabon1220」に投稿されたのは、ある男の子とわんちゃんのお昼寝時の一部始終。

リビングのソファでゆったりとお昼寝をしていた小さな男の子の元に近づいてきたのは柴犬の『ボンド』くん。甘えん坊なボンドくんとやんちゃな男の子は普段からとても仲良しで、よくソファの上でまるでコミュニケーションが取れているかのように一緒に遊んでいるんだそう。

しかしこの日は少し様子が違ったようで...。

鼻で男の子をよけてソファを横取り！

男の子が寝ているソファにボンドくんが乗ると、次の瞬間ボンドくんは鼻を使って男の子をソファの下へゴロンと転がしてしまったんだそう。

そうしてソファにある毛布の上でクルクルと小回りをし、寝床を作り始めたというボンドくん。転げ落ちてしまった男の子をさておき、お昼寝のベストポジションを探そうと左回転、右回転と何度も回って自分だけのお昼寝スペースを確保しようとしていたそうですよ。

泣いてしまうかと思いきや...

一方、男の子がソファから下ろされてしまい、普段だったら大泣きしてしまうだろうと心配しながら動画を撮影し見ていたというママさん。しかし男の子はムクッと無言で起き上がり、そのまま手探りでソファに辿り着くと再びソファの元の場所へと這い上がりお昼寝を続行させたそう。

寝ぼけていたおかげなのか一切泣かずにソファに戻っていく姿にママさんも一安心したといいます。

結局ボンドくんは男の子に寄り添って一緒にお昼寝を始めたそうで、やっぱり男の子のことが大好きなんだなと伝わってくるほっこりさせられる光景でした。

ボンドくんと男の子のお昼寝の一部始終を映した投稿動画には、「寝ぼけていても這い上がる逞しさ」と男の子の行動を賞賛するコメントが寄せられました。

柴犬ボンドくんとやんちゃな男の子が共に成長していく日常の様子をもっと見てみたい方は、Instagramアカウント「shibabon1220」の他の投稿もぜひチェックしてみてください！

