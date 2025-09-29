河北裕介「雰囲気がガラッと」秋のブラウンメイクに合うリップカラー

河北裕介さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【必見】簡単印象チェンジ！ブランド別リップ塗り比べ』を投稿。ゲストにYoutuberの鹿の間さんを招いて、様々なリップを塗り比べ！中には河北さんも発色を評価するアイテムも。

■リップ

動画内で登場したのはこちら！

PRADA/ライト グローイング リップバーム U019 ブラウン 税込7,260円（公式サイトより）

バームタイプのリップカラーで、落ち着いた赤みの合うブラウンと細やかなラメが特徴的なカラー。

塗ってみた仕上がりに、鹿の間さんは「可愛い、合いますね」と感心した様子でコメント。

さらに河北さんも仕上がりに満足げに「すごい甘めになったでしょ」「可愛いですよね」と同調。

続けて「全然雰囲気がガラッと変わりましたね」「これも正解でしょ？」と語り、リップひとつで印象が大きく変わることに太鼓判を押していました。

■動画もチェック

動画内ではその他のリップも紹介しながら使用感を語ってくれています！ぜひチェックしてみてくださいね。