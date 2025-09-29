旅行ガイドブックとして知られる「地球の歩き方」。



この「新潟版」が2026年3月に発行されることになり編集の担当者などが花角知事を訪れ、PRしました。



県庁を訪れたのは、「地球の歩き方」の由良暁世編集長など編集の担当者です。



海外の細かい情報を載せたガイドブックとして知られる「地球の歩き方」。1979年に創刊され、シリーズ累計120万部を突破しています。





新型コロナの影響で海外旅行の需要が減ったことや東京オリンピックの開催を受け2020年からは国内版を発行していて、新潟版は30冊目となります。【花角知事】「これを見れば全て新潟がわかるここに新潟があるというコンセプトを聞いて期待が高まります」新潟版は全30市町村を網羅し約500ページ。編集担当者は観光客だけでなく、地元の人も楽しめる情報を盛り込みたいと話しています。Q）500ページぐらいと伺っていますが、足りますか？【地球の歩き方新潟版担当プロデューサー 清水裕里子さん】「足りないんですよ、泣く泣く物件の精査をせざるを得ない。私たちも知らなかったことがたくさんありますし、地元の方々でも知らなかったことが知られるような1冊になる」「地球の歩き方 新潟版」は2026年3月に発行される予定です。