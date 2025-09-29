犬は一緒に追いかけっこをして遊びたいのに、猫が寝室に隠れてしまって…？どうしても猫と遊びたい犬が見せた、人間の子どものような行動が反響を呼んでいます。投稿は記事執筆時点で12万8000回再生を突破し、「可愛い」「たまらんっ！」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：一緒に遊んでいた猫が寝室に隠れてしまったら、犬が…会話ボタンを使った『まさかの行動』】

遊んでいる途中で猫が隠れてしまったら…

Instagramアカウント「monet_talking」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーの「モネ」ちゃんと猫の「フーフー」くんが一緒に遊んでいた時の出来事です。

モネちゃんがフーフーくん目がけて走り出し、追いかけっこがスタート！…と思いきや、フーフーくんは追いかけっこをする気分ではなかったようで、すぐに寝室に逃げて行ってしまったそう。

フーフーくんがベッドの下に隠れてしまったので、トボトボ…と戻ってきたモネちゃん。重い足取りや表情から、「遊びたかったのに」とガッカリする気持ちが伝わってきます。

犬の子どものような行動が可愛すぎる

飼い主さんがそっと様子を見守っていると、モネちゃんは押すと録音した音声が流れるボタンの前へ。そして「フーフー」という音声が出るボタンを２回押して、「一緒に遊びたいのにフーフーが隠れちゃった！」と飼い主さんに訴えたそうです。

モネちゃんはボタンを使ってコミュニケーションをとるのが得意とのことですが、まさか告げ口までしてくるとは…！賢さに驚くのと同時に、人間の子どものような行動が可愛くて思わず笑ってしまいます。

もう一度寝室の方へ様子を見に行くモネちゃんですが、フーフーくんが出てきてくれる気配はゼロ。モネちゃんは再びトボトボ…と戻ってくると、改めて「フーフー」のボタンを押して、「フーフーを呼んできて！」と飼い主さんに要求したそうです。

猫が出てくると大喜び

モネちゃんはどうしてもフーフーくんと遊びたいようなので、飼い主さんは寝室に呼びに行ってみることに。そして説得の結果、フーフーくんは寝室から出てきてくれたそう。

するとモネちゃんはすっかりご機嫌になり、嬉しさを隠せずルンルンしていたとのこと。感情がわかりやすいところも、小さな子どものようで愛くるしいモネちゃんなのでした。

この投稿には「感情だだ漏れで可愛い」「人間の子どもと変わらない」「すごい！完全にボタンを理解してるし意思疎通がなされている！」といったコメントが寄せられています。

モネちゃん＆フーフーくんは2匹とも会話ボタンを使うのが上手で、飼い主さんとたくさんコミュニケーションをとりながら楽しい日々を過ごしているそう。可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「monet_talking」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「monet_talking」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。