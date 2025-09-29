佐野海舟と川崎颯太の所属しているマインツがシーズン序盤にして早くも苦境に陥っている。リーグ戦ではここまで5試合で1勝のみ。クラブ史上3度目となるブンデスリーガでの6位以内フィニッシュを達成し、UEFAカンファレンスリーグ出場権を獲得した昨シーズンのような勢いがない。



27日（現地時間）に行われたブンデスリーガ第5節ボルシア・ドルトムント戦も厳しい戦いとなった。27分と40分にいずれもカウンターから失点。後半に入って攻勢を強めた時間帯もあったが、67分にゴールキーパーのロビン・ツェントナーがファウルによる決定機阻止のため一発退場となってしまい、万事休す。0-2で敗れた。





マインツのボー・ヘンリクセン監督は、「我々はこれまでの5試合中4試合で先制点を奪われている。そういう状況で勝つのは難しい」と試合後の記者会見で守備面での脆さを指摘し、さらに「前半のパフォーマンスについては満足していない。後半はいくらか良くなっていたが、負けたことは順当な結果と言える。ドルトムントは我々よりも良いチームだったし、特に守備が素晴らしかった」とも語って完敗を認めた。また、この試合にセンターバックの位置で先発出場したアンドレアス・ハンチェ・オルセンも現地メディアの取材に応じ、以下のように語っている。「この結果は僕らにとって十分ではない。僕らはドルトムントのようなチームと互角の勝負をしたいと思っていたけど、今日はそうならなかった。彼らのスピードに対して問題を抱えていた。この負けは本当に痛いよ」（ドイツ紙『Bild』より）前節はドイツ誌『Kicker』による週間ベストイレブンに選出されるなど佐野海舟は昨シーズン同様のパフォーマンスを披露しているが、その一方でチーム自体は勝ち切れない状態が続いていて、立て直しが急務となっている。