大量の雨水が流れ込んだ、三重県四日市市の地下駐車場で、ようやく一部の車を運び出す作業が始まりました。

【写真を見る】｢車内はもうカビまみれ…｣ 浸水被害の地下駐車場 274台のうち2台が外に…補償見通し立たず｢怒りしかない」三重･四日市市

（田中希宜記者）

「いま、1台目の車が搬出されました。大雨で水没した車が約2週間ぶりに地上に搬出されています」

今月12日の記録的な大雨から2週間以上、駐車場内に残されていた車がようやく、外に出てきました。



大量の雨水が流れ込み、274台の車が水に浸かった四日市市の「くすの木パーキング」。

2か所の出入り口にあった電動式の止水板は、2021年11月には故障したことがわかっていましたが、国と駐車場の運営会社のどちらが修理をするか決まらず、約4年間そのまま放置。



その結果、駐車場の地下2階は大雨で完全に水没し、地下1階も約1メートルの高さまで水に浸かってしまったのです。

「車内はもうカビまみれ…」

きょうは、駐車場内の通路をふさいでしまった車を優先的に外へ運び出す作業が行われました。

（オギスレッカー 代表取締役 荻須孝明さん）

「元々通行路を確保するための作業。きょうは予定通り。2台搬出したが、中で4台ほど積み重なっている車両があった。それを端に寄せて対応した」

搬出作業はあさってから本格的に行われ、1週間から10日程度で終わる見込みです。

（地下2階に駐車・杉中康人さん）

「車内はもうカビまみれ。駐車場内はムシッとした感じで匂いもすごくて、ショックしかない」



近鉄四日市駅近くにある飲食店「どやさこやさ」で働く、杉中さん。自宅から乗ってきた車は、あの日も駐車場の地下2階に停めていました。

しかし…あれからわずか2週間。買ったばかりの愛車はカビだらけになってしまいました。駐車場から出された車は仮置き場に運ばれて引き渡される予定ですが…

（地下2階に駐車・杉中康人さん）

Q.また車に乗るのは難しい?

「難しいですね、エンジンかかるかどうかも試していない」



今後の補償の見通しは…



（地下2階に駐車・杉中康人さん）

「あいまいな返答しか来ないので、あきれている。もう皆さん怒りしかない」