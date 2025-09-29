ローソン、100円で買えちゃう「サンガリア ゼロサワー」2種を発売 - 中身はそのままに容量265ml
ローソンは9月30日より、税込100円のワンコインで買える容量265mlの「サンガリア ゼロサワー」2種を、全国の「ローソン」にて販売する。
ローソン「サンガリア ゼロサワー レモン」「サンガリア ゼロサワー ストロングドライ 無糖」
今回ローソンに登場するのは、100円のワンコインで買うことができる「サンガリア ゼロサワー レモン」と「サンガリア ゼロサワー ストロングドライ 無糖」の2種。
いずれも、中身は通常のレモン、ストロングライトと同じものだが、容量265mlという新しい規格となっている。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。
