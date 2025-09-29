「go bananas」の意味は？え！バナナに行くってどういう意味！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「go bananas」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 直訳だと意味が伝わらない...バナナに行くってどういうこと！？ あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「頭がおかしくなる、気が狂う」でした！ 「go bananas」は取り乱した様子を表す言葉。 相手に対して怒っているときではなく、自分自身に対して気が狂いそうなときに冗談っぽく使われるフレーズになりますよ。 「Oh my god. I just cleaned up this room, but already it's messy. I'm going bananas!」

（もう。さっき部屋を片づけたばかりなのにもうぐちゃぐちゃになってる。気が狂いそうだ！） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部