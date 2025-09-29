【中川紅葉】読モから専属モデルへ♡ シンデレラストーリーの軌跡を振り返る！

Rayイチの等身大ガール・中川紅葉は、その圧倒的な自己プロデュース力で読者モデルから異例の専属モデルに昇格！そこで今回は、紅葉のシンデレラストーリーを秘蔵写真とともに振り返ります。ひたむきな努力で進化し続けてきた彼女の姿を、ぜひお見逃しなく♡

中川紅葉の自己プロデュース論 Rayイチの等身大ガール♡ 読者モデルから、異例の専属モデルに昇格。Ray㋲の誰よりも等身大でありながら、圧倒的な自己プロデュース力を持ちあわせているのが紅葉の最大の魅力。 どうしたら、そんなシンデレラストーリーを生み出せる？その秘密を探るべく、話を聞いてみました！

紅葉のシンデレラストーリーをおさらい

Check! ミスコンでグランプリを獲得 大学1年生時、「FRESH CAMPUS CONTEST 2019」に参加。配信を150日継続、SNSも毎日投稿するなど、努力の末にグランプリを獲得。

Check! Ray♥Campus Girlの仲間入り 2020年2月号から、プリクラ（現・Ray♥Campus Girl）のメンバーに。初めて参加した企画は、ポーチの中身を紹介するページでした！

Check! メイク企画を経験 メイクページにたびたび参加。撮影のなかで美容に目覚め、化粧品検定に挑戦するまでに。実は1級の資格を持つ美容賢者なんです！ 2020年5月号 ©岩谷優一（vale.）

Check! 読モながら特集を組まれることも！ 美に目覚めたことで、爆発的なあかぬけに成功♡ 2023年3月号では、そのあかぬけの秘訣に迫る4ページの単独企画を担当。 2023年3月号 Ⓒ小野大樹

Check! 元Ray㋲・アカリンとも共演♡ 自己プロデュース力がもはや殿堂入り級な、先輩モデル・アカリンと共演。このときは、アカリンにプロデュースしてもらいました。 2023年12月号 Ⓒ小野大樹

Check! 晴れて専属モデルに昇格！ 約5年の読者モデル期間を経て、今年の7月号から専属モデルの仲間入り！飾らないキャラクターと圧倒的な美貌で人気急上昇中♡ 2025年7月号 ©葛川栄蔵（hannah） PROFILE 中川紅葉 なかがわ・くれは●2000年9月1日生まれ、埼玉県出身。A型。青山学院大学に通う現役女子大生でありながら、ドラマやラジオなど幅広く活動中。 10月公開予定の10分ドラマ『東京彼女』では主演を務める。 撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海